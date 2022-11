दुनिया के सबसे अमीर Elon Musk ने मानी गलती... कहा- Twitter में छंटनी करना मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक

आखिरकार दुनिया के सबसे अमीर इंसान और ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क (Elon Musk) को अपनी गलती का एहसास हो गया. उन्होंने अपने एक ट्वीट में इस बात को स्वीकर किया कि Twitter में बड़े पैमाने पर छंटनी का फैसला उनकी सबसे बड़ी Mistake थी. गौरतलब है कि कंपनी की कमान थामने के साथ ही उन्होंने यहां काम करने वाली करीब आधी वर्क फोर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया था.

मस्क ने Tweet कर स्वीकारी गलती

Twitter में एलन मस्क का ऑपरेशन क्लीन उन पर भारी पड़ रहा है. ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि कंपनी के नए बॉस ने खुद ऐसा कहा है. एलन मस्क ने अपनी गलती का एहसास करते हुए ताजा ट्वीट में लिखा, 'यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि मैं कब गलत हूं और कर्मचारियों को निकाल देना वास्तव में मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी.'

Important to admit when I’m wrong & firing them was truly one of my biggest mistakes