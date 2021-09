चीन में 'Lehman जैसे संकट' की चिंता से दुनियाभर के बाजार पस्त, भारतीय मार्केट में उतार-चढ़ाव

चीन की एक रियल एस्टेट Evergrande कंपनी की हालत खस्ता होने का असर पूरी दुनिया के शेयर बाजारों (Share Market) पर पड़ा है. दुनिया के प्रमुख शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है. आशंका है कि यह कहीं चीन में अमेरिका के सब-प्राइम और लीमैन ब्रदर्स संकट जैसा संकट न साबित हो जाए. मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार खुला तो हरे निशान में लेकिन बाद में इसमें उतार-चढ़ाव होने लगा.

भारी कर्ज में डूबी हांगकांग (चीन) की सबसे बड़ी कंपनी Evergrande के डूबने की आशंका जताई जा रही है और इसके शेयर 11 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एवं सीईओ उदय कोटक ने इसे अमेरिका के लीमैन जैसा संकट बताया है.

Evergrande seems like China’s Lehman moment. Reminds us of IL&FS. Indian Government acted swiftly. Provided calm to financial markets. The Government appointed board estimates 61% recovery at IL&FS. Evergrande bonds in China trading ~ 25 cents to a $.