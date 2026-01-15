जीरोधा के को-फाउंडर और अरबपति नितिन कामत ने गुरुवार को शेयर बाजार बंद होने पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि महाराष्ट्र के नगरपालिका चुनाव के लिए शेयर बाजार बंद करना गलत है, किसी स्थानीय चुनाव की वजह से ट्रेडिंग रोकना भारत जैसे तेजी से बढ़ते ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छा मैसेज नहीं देता है.
कामत ने X पर लिखा कि भारतीय एक्सचेंज इंटरनेशनल सिस्टम से जुड़े हैं, ऐसे में लोकल लेवल के चुनाव के लिए बाजार बंद करना पूअर प्लानिंग है. यह विदेशी निवेशकों के बीच भारत की गंभीरता पर सवाल उठाता है. उन्होंने गुरुवार को शेयर बाजार बंद रहने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है.
ग्लोबल इमेज को चोट
गुरुवार यानी 15 जनवरी को महाराष्ट्र में नगरपालिक चुनाव हो रहा है, जिस कारण 15 जनवरी को BSE और NSE में ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद किया गया है. इसका मतलब है कि BMC चुनाव के कारण पूरे देश में शेयर बाजार बंद किया गया है. कामत के मुताबिक ऐसे फैसलेन सिर्फ निवेशकों को प्रभावित करते हैं बल्कि भारत की ग्लोबल निवेश में गंभीरता पर भी सवाल उठाते हैं. उन्होंने कहा कि यह poor planning और सेकेंड ऑर्डर इफैक्ट की समझ की कमी दिखाता है.
कामत बोले- ग्लोबल इन्वेस्टर्स नहीं लेते सीरियस
कामत का तर्क है कि भारत एक्सचेंज अब सिर्फ स्थानीय प्लेटफॉर्म नहीं रहे, बल्कि ग्लोबल फाइनेंस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं. ऐसे में स्थानीय लेवल के चुनाव के नाम पर पूरे बाजार को बंद कर देना दुनिया को गलत संदेश भेजता है. नितिन कामत ने मशहूर निवेशक चार्ली मंगर का कोट भी शेयर किया और लिखा कि Show me the incentive, and I will show you the outcome. कामत ने यह भी कहा कि मार्केट इसलिए बंद है क्योंकि इसे कोई रोकने वाला नहीं है. इस कारण ऐसा सिस्टम चल रहा है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमें कितना सीरियस लेते हैं, इससे अंदाजा लगाइए.
उन्होंने आगे कहा कि दुनिया की मार्केट स्थानीय स्थानीय चुनावों या फिर आंशिक छुट्टियों के कारण बंद नहीं होती हैं. हॉलिडे होने से ग्लोबल फंड फ्लो और इंटरनेशनल लिंक्ड प्रोडक्ट्स पर असर होता है.