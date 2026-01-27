scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

क्‍या खेल चल रहा है... आज कैसे 30,000 रुपये चढ़ गई चांदी? सोना भी नहीं मान रहा

सोना और चांदी के दाम में शानदार तेजी देखी जा रही है और मंगलवार को चांदी का भाव दिन के कारोबार के दौरान 30 हजार रुपये चढ़ गई. वहीं सोने के दाम में भी इजाफा देखने को मिला.

Advertisement
X
सोना ओर चांदी में रिकॉर्ड तेजी. (Photo: ITG)
सोना ओर चांदी में रिकॉर्ड तेजी. (Photo: ITG)

सोना और चांदी में इन दिनों खूब तेजी आ रही है. सुरक्षित निवेश के नाम पर निवेशक इन मेटल्‍स में भरभरकर पैसा लगा रहे हैं, जिस कारण एक ही दिन में 15 से 30 हजार रुपये तक ये मेटल महंगे हो जा रहे हैं. मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ है. 

मल्‍टी कमोडिटी मार्केट (MCX) पर 27 जनवरी को चांदी एक ही झटके में 30 हजार रुपये चढ़ गई. इतनी बड़ी तेजी से निवेशक से लेकर ज्‍वेलरी खरीदार तक चकित रह गए. वहीं सोने के दाम में भी 2500 रुपये की तेजी आई. इस तेजी को देखते हुए लोगों सोच में पड़ गए हैं कि आखिर इतनी बड़ी तेजी क्‍यों आ रही है? 

ऑल टाइम हाई पर सोना और चांदी
मंगलवार को एमसीएक्‍स पर 5 मार्च वायदा के लिए चांदी के दाम 30 हजार रुपये चढ़कर अपने ऑल टाइम हाई लेवल 3,64,821 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. वहीं 5 फरवरी वायदा वाले सोने की कीमत 2500 रुपये से ज्‍यादा चढ़कर ऑल टाइम हाई 159820 पर पहुंच गए. 

सम्बंधित ख़बरें

Gold-Silver Prices Today 27 january 2026 (File Photo- ITG)
सोने की कीमत 1 लाख 59 हजार के पार, चांदी के रेट में भी भारी उछाल
Gold-Silver Rate
Gold-Silver की कीमतों में जबरदस्त उछाल
Gold Rate Donald Trump Connection
पहली बार हुआ ऐसा... सोना $5000 के पार, चांदी भी कुछ कम नहीं
Gold
20, 22 या 24 कैरेट, अब कितना है 10 ग्राम सोने का दाम?
Silver Price Update
...तो इसलिए नहीं रुक रही चांदी, सट्टेबाजी का खेल? अब फिर नया रिकॉर्ड

आज क्‍यों इतनी महंगी हुई चांदी?
ग्‍लोबल बाजारों में जोरदार रैली: इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी के दाम लगातार ऊंचे स्‍तर पर बने हुए हैं, जिससे भारत में एमसीएक्‍स पर सिल्‍वर की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल देखी जा रही है. ग्‍लोबल डिमांड और आपूति की कमी के कारण चांदी के दाम में रिकॉर्ड उछाल आई है. 

Advertisement

ज्‍यादा डिमांड और सप्‍लाई की कमी: चांदी अब सिर्फ ज्‍वेलरी या निवेश तक ही सिमीत नहीं है, बल्कि इसका यूज सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्‍ट्री में होने लगा है, जबकि पूरा उत्‍पादन कमी का सामना कर रहा है. उधर, चीन जैसे देशों ने सिल्‍वर एक्‍सपोर्ट पर कड़े नियम तक लगा दिए हैं. 

सुरक्षित निवेश: ग्‍लोबल अनिश्चितता, महंगाई और जियो-पॉलिटिकल तनाव के कारण निवेशक सोना-चांदी जैसे सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर बढ़ रहे हैं. इधर, शेयर बाजार में गिरावट भी सोने और चांदी में निवेश को सपोर्ट कर रही है. सिल्‍वर और गोल्‍ड ईटीएफ में निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है. 

भारतीय रुपये की कमजोरी: रुपये के मुकाबले डॉलर कमजोर रहने से इम्‍पोर्ट कॉस्‍ट बढ़ती है, जिससे एमसीएक्‍स पर स्‍थानीय कीमतों को सपोर्ट मिलता है. इन सभी चीजों के कारण आज सोने और चांदी के दाम में इतनी तेजी आई है. कुछ एक्‍सपर्ट्स यह भी बता रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट में अब चांदी में फ्यूचर एंड ऑप्‍शन ट्रेडिंग का वॉल्‍यूम भी बढ़ गया है. अब इसमें रिटेलर भी इन्‍टरेस्‍ट लेने लगे हैं, जिस कारण इनके दामों में रिकॉर्ड तेजी आ रही है. 

(नोट- किसी भी कमोडिटी असेट में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement