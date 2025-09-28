WeWork India IPO: 8 साल पहले आई कंपनी का आ रहा आईपीओ, साइज- ₹3000Cr, जानिए कब होगा ओपन

भारत के आईपीओ मार्केट में लगातार नए इश्यू दस्तक दे रहे हैं और अगले महीने की शुरुआत में कई लॉन्चिंग हैं. इसमें वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट (WeWork India IPO) भी शामिल है. महज 8 साल पहले आई ये कंपनी निवेशकों को जोरदार कमाई का मौका देने के लिए 3 अक्टूबर को अपना इश्यू ओपन करने वाली है. ड्राफ्ट पेपर्स के मुताबिक, ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी OFS IPO होगा और प्रमोटर्स 4 करोड़ से ज्यादा शेयरों को बिक्री के लिए पेश करेंगे. आइए जानते हैं इसके साइज से लेकर मार्केट डेब्यू के तारीख तक के बारे में सबकुछ...

IPO से 4.63 करोड़ शेयरों की बिक्री

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2016 में स्थापित वर्कस्पेस ऑपरेटर कंपनी 3 अक्टूबर को अपना आईपीओ पेश करते हुए प्राइमरी मार्केट से 3000 करोड़ रुपये जुटाएगी. इस ऑफर फॉर सेल आईपीओ के जरिए कंपनी के प्रमोटर्स 4.63 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश करेंगे. वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट के प्रमोटर एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी और इन्वेस्टर 1 एरियल वे टेनेंट लिमिटेड (वीवर्क ग्लोबल का हिस्सा) अपने शेयरों की बिक्री करेंगे.

एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इस दिन ओपन

कंपनी द्वारा मार्केट रेग्युलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के अनुसार, 3 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने के बाद यह आईपीओ 7 अक्टूबर 2025 को बंद होगा. इस इश्यू में निवेशक तीन दिन शेयरों के लिए बोली लगा पाएंगे. दरअसल, 4-5 अक्टूबर को बाजार में शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा. इससे पहले एंकर निवेशकों (Anchor Investors) के लिए ये इश्यू अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर को ओपन होगा.

प्राइस बैंड से नहीं हटा पर्दा

जहां एक ओर वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट आईपीओ के साइज और इसकी ओपनिंग डेट को लेकर खुलसा हो चुका है, तो वहीं इस इश्यू के प्राइस बैंड और लॉट साइज से पर्दा अभी तक नहीं हटा है. यानी इससे जुड़ी कोई कंपनी शेयर नहीं की गई है. ये ओएफएस इश्यू 7 अक्टूबर को बंद होने के बाद इसका अलॉटमेंट प्रोसेस 8 अक्टूबर को शुरू होगा, जबकि बोली लगाने वाले निवेशकों के डीमेट खाते में शेयर क्रेडिट करने की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को स्टार्ट होगी. वहीं शेयर मार्केट के दोनों इंडेक्स यानी BSE-NSE पर इसके शेयरों की लिस्टिंग के लिए 10 अक्टूबर की संभावित तारीख तय की गई है.

WeWork India की फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर डालें, तो वीवर्क ब्रांड के तहत इसके ऑपरेशंस भारत में बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली और चेन्नई समेत अन्य टियर-1 शहरों में संचालित हैं. इस कंपनी के रेवेन्यू में 31 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर के बीच 17 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया, जबकि टैक्स के बाद इसके प्रॉफिट में 194% की जोरदर वृद्धि हुई.

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

