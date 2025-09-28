scorecardresearch
 

WeWork India IPO: 8 साल पहले आई कंपनी का आ रहा आईपीओ, साइज- ₹3000Cr, जानिए कब होगा ओपन

IPO Alert: वर्क स्पेस ऑपरेटर WeWork India अपना 3000 करोड़ रुपये साइज का आईपीओ लेकर आ रही है और अगले महीने 10 अक्टूबर को शेयर मार्केट में डेब्यू करने की तैयारी कर रही है.

Advertisement
X
पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा वीवर्क इंडिया का आईपीओ (Photo: AI Generated)
पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा वीवर्क इंडिया का आईपीओ (Photo: AI Generated)

भारत के आईपीओ मार्केट में लगातार नए इश्यू दस्तक दे रहे हैं और अगले महीने की शुरुआत में कई लॉन्चिंग हैं. इसमें वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट (WeWork India IPO) भी शामिल है. महज 8 साल पहले आई ये कंपनी निवेशकों को जोरदार कमाई का मौका देने के लिए 3 अक्टूबर को अपना इश्यू ओपन करने वाली है. ड्राफ्ट पेपर्स के मुताबिक, ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी OFS IPO होगा और प्रमोटर्स 4 करोड़ से ज्यादा शेयरों को बिक्री के लिए पेश करेंगे. आइए जानते हैं इसके साइज से लेकर मार्केट डेब्यू के तारीख तक के बारे में सबकुछ...

IPO से 4.63 करोड़ शेयरों की बिक्री
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2016 में स्थापित वर्कस्पेस ऑपरेटर कंपनी 3 अक्टूबर को अपना आईपीओ पेश करते हुए प्राइमरी मार्केट से 3000 करोड़ रुपये जुटाएगी. इस ऑफर फॉर सेल आईपीओ के जरिए कंपनी के प्रमोटर्स 4.63 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश करेंगे. वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट के प्रमोटर एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी और इन्वेस्टर 1 एरियल वे टेनेंट लिमिटेड (वीवर्क ग्लोबल का हिस्सा) अपने शेयरों की बिक्री करेंगे. 

एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इस दिन ओपन
कंपनी द्वारा मार्केट रेग्युलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के अनुसार, 3 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने के बाद यह आईपीओ 7 अक्टूबर 2025 को बंद होगा. इस इश्यू में निवेशक तीन दिन शेयरों के लिए बोली लगा पाएंगे. दरअसल, 4-5 अक्टूबर को बाजार में शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा. इससे पहले एंकर निवेशकों (Anchor Investors) के लिए ये इश्यू अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर को ओपन होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Acrimony at Tata Trusts over the nomination of director to Tata Sons board, says report
टाटा ग्रुप का एक और IPO... 6 अक्‍टूबर इश्‍यू डेट, कंपनी बेचेगी 47.58 करोड़ शेयर 
Money Double Airfloa Rail IPO
दो दिन में पैसा डबल... इस IPO से हर किसी ने 2.5 लाख रुपये कमाए! 
IPO Alert
₹9000Cr के छह IPO को सेबी से ग्रीन सिग्नल, ये कंपनियां कराएंगी कमाई, पैसे रखें तैयार  
Airfloa Rail Technology IPO
3.5 लाख कमाई! मालामाल करने वाला IPO हुआ बंद, पैसे लगाने उमड़े लोग 
IPO Alert
निवेश के लिए पैसे रखें तैयार... आ रहे ₹10000Cr के IPO, बाजार में मचेगी धूम 
Advertisement

प्राइस बैंड से नहीं हटा पर्दा
जहां एक ओर वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट आईपीओ के साइज और इसकी ओपनिंग डेट को लेकर खुलसा हो चुका है, तो वहीं इस इश्यू के प्राइस बैंड और लॉट साइज से पर्दा अभी तक नहीं हटा है. यानी इससे जुड़ी कोई कंपनी शेयर नहीं की गई है. ये ओएफएस इश्यू 7 अक्टूबर को बंद होने के बाद इसका अलॉटमेंट प्रोसेस 8 अक्टूबर को शुरू होगा, जबकि बोली लगाने वाले निवेशकों के डीमेट खाते में शेयर क्रेडिट करने की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को स्टार्ट होगी. वहीं शेयर मार्केट के दोनों इंडेक्स यानी BSE-NSE पर इसके शेयरों की लिस्टिंग के लिए 10 अक्टूबर की संभावित तारीख तय की गई है. 

WeWork India की फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर डालें, तो वीवर्क ब्रांड के तहत इसके ऑपरेशंस भारत में बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली और चेन्नई समेत अन्य टियर-1 शहरों में संचालित हैं. इस कंपनी के रेवेन्यू में 31 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च, 2025  को समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर के बीच 17 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया, जबकि टैक्स के बाद इसके प्रॉफिट में 194% की जोरदर वृद्धि हुई.

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement