Survey: नहीं मिल रहे ऑर्डर, कारोबार हो गया आधा... टैरिफ की मार से ये सेक्टर बेहाल

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का टैरिफ वॉर जारी है और इस समय US-China के बीच इसे लेकर तनाव बढ़ा हुआ है. भारत की बात करें, तो ट्रंप के डबल टैरिफ का सीधा असर भारतीय कारोबार पर दिखने लगा है. खासतौर पर कपड़ा व्यवसाय पर इसकी भारी मार पड़ी है. CITI के एक सर्वे में इसके प्रभाव सामने आए हैं. निर्यात पर 50% टैरिफ के चलते कपड़ा और परिधान क्षेत्र कम ऑर्डर और कारोबार में करीब 50% की गिरावट से जूझ रहा है. आइए जानते हैं इस सर्वे के क्या निष्कर्ष निकले...

ऑर्डर की भारी कमी से जूझ रहा उद्योग

कंफेडेरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने भारतीय कपड़ा उद्योग पर अमेरिका के 50% टैरिफ के असर को लेकर सर्वे किया. इसमें सामने आया कि कारोबार में गिरावट झेल रहे व्यापारी सरकार से राहत उपायों की उम्मीद कर रहे हैं. सर्वे में शामिल किए गए उद्योग से जुड़े लोगों ने कम ऑर्डर समेत कई बड़ी चुनौतियों का सामना करने के बारे में बताया. करीब 85% उत्तरदाताओं ने निर्यात पर ये टैरिफ लागू होने के बाद ऑर्डरों की संखाय में कमी आने और इन्वेंट्री में इजाफे की बात कही.

25% तक छूट, फिर भी कारोबार बिखरा

सीआईटीआई के सर्वे में शामिल दो-तिहाई उत्तरदाताओं को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपने खरीदारों को औसतन 25% तक छूट देनी पड़ रही है, तब जाकर ऑर्डर मिल पा रहे हैं. इसमें शामिल एक तिहाई लोगों को कहना था इस सबके बावजूद भी उनके कारोबार में 50% से ज्यादा की गिरावट आई है. सर्वे में लगभग 30% ने इस बात को स्वीकारा कि इस गिरावट का मुख्य कारण अमेरिकी खरीदारों द्वारा की जा रही भारी छूट की डिमांड है. इसके अलावा 25% ने कहा कि टैरिफ के बाद ऑर्डर रद्द होने या आगे के लिए टाले जाने से कारोबार बिखरा है.

US भारतीय कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार

भारतीय कपड़ों के लिए अमेरिका टॉप बाजारों में सबसे ऊपर है, जो इस सेक्टर में भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट का करीब 28% है. CITI ने सितंबर में अमेरिका में तगड़ा निवेश करने वाली इस सेक्टर की इकाइयों पर ये सर्वे किया था. बता दें कि पहले अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था. लेकिन इसके बाद अगस्त महीने के अंत में रूसी तेल-हथियारों की खरीद को मुद्दा बनाकर इसे 50% कर दिया.

सरकार से राहत की उम्मीद

ये आंकड़ा भारत को ब्राजील के साथ सबसे ज्यादा टैरिफ झेलने वाले देशों की लिस्ट में शामिल करता है. कपड़ा और परिधान सेक्टर में भारत पर हाई टैरिफ के चलते बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के निर्यात को फायदा मिलता दिख रहा है, क्योंकि दोनों पर टैरिफ भारत की तुलना में काफी कम 20% है. हालांकि, सिर्फ कपड़ा ही नहीं बल्कि ट्रंप टैरिफ का असर इससे प्रभावित अन्य कई क्षेत्रों के निर्यात पर भी दिखा है, जो सरकार से राहत उपायों की उम्मीद कर रहे हैं.

