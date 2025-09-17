शेयर बाजार में एक और कंपनी आज लिस्‍ट हो चुकी है. लिस्टिंग के दिन ही इस कंपनी ने तगड़ा मुनाफा दिया है. पहले ही दिन अर्बन कंपनी के शेयर ने 60 फीसदी का मुनाफा दिया है. ऑनलाइन मार्केटप्लेस अर्बन कंपनी के शेयर बुधवार को BSE पर ₹161 और एनएसई पर ₹162.25 पर लिस्‍ट हुए. बंपर शुरुआत के बाद भी इस शेयर में तेजी देखने को मिली.

इंट्राडे के दौरान Urban कंपनी के शेयर ₹172.15 पर पहुंच गए, जो करीब 67 फीसदी का मुनाफा था. जबकि इसका आईपीओ प्राइस 103 रुपये प्रति शेयर था. यानी हर शेयर पर आज निवेशकों को 69 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा.

अब मान लीजिए किसी को अर्बन आईपीओ का एक लॉट मिला होगा, जिसमें कुल 145 शेयर थे और ₹14,935 लगाना था. ऐसे में एक लॉट पर निवेशक को आज 10,005 रुपये का मुनाफा हुआ होगा.

निवेशकों का जबरदस्‍त रिस्‍पॉन्‍स

अर्बन कंपनी का ₹1,900.24 करोड़ का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 10-12 सितंबर के बीच खुला था. इस आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्‍त रिस्‍पॉन्‍स मिला था. इसे कुल 108.98 गुना सब्‍सक्राइब हुआ था, जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए रिजर्व हिस्‍सा 147.35 गुना (एक्स-एंकर), नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का हिस्सा 77.82 गुना और खुदरा निवेशकों का हिस्सा 41.49 गुना और एंप्लॉयीज का हिस्सा 42.55 गुना भरा था.

अर्बन कंपनी शेयर आईपीओ

इस आईपीओ के जरिए ₹472.24 करोड़ के नए शेयर जारी किए गए हैं. इसके अलावा 1 रुपये के फेस वैल्‍यू वाले 13,86,40,774 शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिए बेचे गए हैं. ऑफर फॉर सेल का पैसा शेयर होल्‍डर्स को जाएगा. वहीं नए शेयरों के जरिए जुटाए गए पैसों में से ₹190 करोड़ नई टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ₹75 करोड़ ऑफिस के लीज पेमेंट्स, ₹90 करोड़ मार्केटिंग और बाकी कॉर्पोरेट के अन्‍य काम के लिए किया जाएगा.

क्‍या करती है ये कंपनी?

दिसंबर 2024 में शुरू हुई अर्बन कंपनी एक ऑनलाइन मार्केटप्‍लेस है, जो घर और ब्‍यूटी सर्विसेज मुहैया कराती है. देश के 51 शहरों में इसका कारोबार है. इसका कारोबार विदेशों तक भी फैला है. यह कंपनी यूएई और सिंगापुर में भी कारोबार करती है. ये क्लीनिंग, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, एंप्लाएंसेज रिपेयर, ब्यूटी ट्रीटमेंट और मसाज थेरेपी जैसी सर्विसेज देती है. अर्बन ने अपने ब्रांड नेटिव के जरिए वाटर प्योरिफायर और इलेक्ट्रिक डोर लॉक जैसे प्रोडक्‍ट्स भी लॉन्‍च किया है और होम सॉल्यूशंस बिजनेस में एंट्री की है.

(नोट- किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्‍सपर्ट से सलाह जरूर लें.)

