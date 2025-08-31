5 दिन... ₹70000Cr स्वाहा, टैरिफ से रिलायंस के निवेशकों का बुरा हाल, HDFC भी धराशायी

शेयर बाजार के लिए बीता सप्ताह बेहद खराब साबित हुआ. डोनाल्ड ट्रंप का 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गया और इसके साथ ही भारत पर प्रभावी कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया. इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला और सहमे हुए बाजार में तगड़ी गिरावट आई. इसके चलते सेंसेक्स की टॉप-10 वैल्यूएबल कंपनियों में से आठ को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनकी मार्केट वैल्यू कंबाइंड रूप से महज पांच दिनों में ही 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कम हो गई.

सबसे ज्यादा नुकसान एशिया के सबसे रईस इंसान मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस और देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक एचडीएफसी बैंक के निवेशकों को हुआ. वहीं दूसरी ओर टाटा ग्रुप की कंपनी ऐसे हालात में भी धमाल मचाती हुई नजर आई.

टॉप आठ कंपनियों को तगड़ा फटका

अमेरिकी टैरिफ के असर के चलते बीते सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स 1,497.2 अंक या 1.84% की गिरावट में रहा. बाजार के भूचाल में सेंसेक्स की टॉप-10 कंपनियों में शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस और एलआईसी को भारी घाटा हुआ इनका संयुक्त मार्केट कैप 2,24,630 करोड़ रुपये कम हो गया. इन आठ कंपनियों को छोड़कर टीसीएस और एचयूएल ने टूटते बाजार में भी अपने निवेशकों को ताबड़तोड़ कमाई कराई.

रिलायंस-एचडीएफसी नुकसान में अव्वल

टैरिफ से सहमे बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली कंपनियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले पायदान पर रही और इसकी मार्केट वैल्यू गिरकर 18,36,424 करोड़ रुपये रह गई. इस हिसाब से सिर्फ पांच दिनों में ही रिलायंस के शेयरों में पैसे लगाने वालों को 70,707 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. इस मामले में दूसरे नंबर पर एचडीएफसी बैंक रहा, जिसके निवेशकों ने 47,482 करोड़ रुपये गवां दिए और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 14,60,864 करोड़ रुपये रह गया.

इन कंपनियों के निवेशक भी बेहाल

रिलायंस-एचडीएफसी बैंक के साथ ही आईसीआईसी बैंक को 27,135 करोड़ का नुकसान हुआ और इसका एमकैप 9,98,291 करोड़, भारती एयरटेल का 24,947 करोड़ की कमी के साथ 10,77,213 करोड़ रुपये, जबकि एलआईसी का मार्केट कैप 23,655 करोड़ रुपये की गिरावट के साथ 5,39,048 करोड़ रुपये रह गया.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मार्केट वैल्यू में भी 12,692 करोड़ रुपये की कमी आई और ये घटकर 7,40,619 करोड़ रुपये रह गई. इसके अलावा बजाज फाइनेंस का एमकैप 10,471 करोड़ रुपये गिरकर 5,45,490 करोड़ रुपये और टेक दिग्गज इंफोसिस की वैल्यू 7,540 करोड़ रुपये फिसलकर 6,10,464 करोड़ रुपये रह गई.

टीसीएस- एचयूएल ने कराई कमाई

सेंसेक्स की टॉप-10 कंपनियों में सिर्फ टाटा ग्रुप की टीसीएस और हिंदुस्तान यूनिलीवर ही दो ऐसी कंपनियां रहीं, जिन्होंने टूटते बाजार में भी निवेशकों को कमाई कराई. एक ओर जहां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मार्केट कैपिटल 11,126 करोड़ रुपये के इजाफे के साथ उछलकर 11,15,963 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, तो वहीं दूसरी ओर एचयूएल का मार्केट कैप 7,319 करोड़ की वृद्धि के साथ 6,24,991 करोड़ रुपये हो गया.

नंबर-1 पर रिलायंस का दबदबा

भले ही बीता सप्ताह रिलायंस के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ हो और उसके तगड़ा घाटा उठाना पड़ा हो, लेकिन मार्केट वैल्यू के हिसाब से देश की टॉप-10 कंपनियों की लिस्ट में उसका दबदबा कायम रहा और रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर-1 की कुर्सी पर काबिज रही. इसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस और एलआईसी का स्थान रहा.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

