रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? नोमुरा ने टैरिफ पर भी किया बड़ा दावा!

रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर अमेरिका के प्रतिबंध के बाद भारत पर रूस से कच्‍चे तेल के आयात को कम करने का दबाव बढ़ गया है. इस बीच, कुछ रिपोर्ट में तो दावा भी किया गया है कि भारत रूसी तेल का आयात कम करेगा. वहीं अब नोमुरा इंडिया ने कहा है कि रूसी तेल का आयात भारत द्वारा कम होने वाला है.

नोमुरा इंडिया ने एक नोट में कहा कि रूस से भारत की खरीद अभी भी कुल कच्चे तेल के आयात का 33 प्रतिशत है, लेकिन नवंबर के अंत के बाद यह हिस्सा घटने की संभावना है, क्योंकि रिफाइनर मिडिल ईस्‍ट और अमेरिकी आपूर्ति की ओर रुख कर रहे हैं. इससे तेल आयात की लागत बढ़ेगी. वहीं रूसी तेल छूट 1.8-2.2 डॉलर प्रति बैरल होने वाला है.

नोमुरा का मानना ​​है कि डायरेक्‍ट सकल घरेलू उत्पाद के 0.04 प्रतिशत पर मैनेज होगा, हालांकि उच्च वैश्विक तेल कीमतों के माध्यम से इनडायरेक्‍ट इफेक्‍ट पर नजर रखना ज्‍यादा खास होगा. नोमुरा ने कहा कि अगर इस बदलाव से अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हो जाता है और टैरिफ कम हो जाते हैं तो भारत को भी लाभ हो सकता है.

नवंबर में घट जाएगा 25 फीसदी टैरिफ

उन्होंने आगे कहा कि हम वर्तमान में यह मानते हैं कि 25 प्रतिशत रूसी जुर्माना नवंबर के बाद हटा लिया जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ वित्त वर्ष 2026 तक बना रहेगा. लगातार 3 हफ्तों की गिरावट के बाद पिछले स‏प्‍ताह कच्‍चे तेल की कीमतों में जियो-पॉलिटिकल और व्यापारिक घटनाक्रमों के चलते तेजी से उछाल आया.

रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी फैसले ने आपूर्ति संबंधी चिंताओं को फिर से हवा दे दी, जिससे कीमतें 61 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं.

नोमुरा ने कहा कि कुल मिलाकर हमारा मानना है कि रूस से तेल आयात की लागत, अमेरिकी टैरिफ से कम के लाभ से ज्‍यादा हो जाएगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल आयात बंद कर देगा. हालांकि यह तुरंत बंद नहीं होगा, लेकिन यह बदलाव एक छोटी सी प्रक्रिया होगी, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाएगी. भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

कच्‍चे तेल का दाम

मेहता इक्विटीज के उपाध्यक्ष (कमोडिटीज) राहुल कलंत्री ने आज कहा कि चीन और भारत के साथ व्यापार वार्ता को लेकर आशावाद ने धारणा को और मजबूत किया है. उन्‍होंने कहा कि रिकवरी के बावजूद, वैश्विक बाजारों में लगातार ज्‍यादा आपूर्ति और अमेरिकी सरकार के बंद होने से उपजी अनिश्चितता किसी भी बड़ी तेजी को रोक सकती है.

