'टेंशन नहीं लेने का, ज्ञान नहीं देने का...' टाटा के बॉस ने दी रणवीर सिंह को सलाह

हाल ही में न्यूड फोटोशूट कराने को लेकर बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) सुर्खियों में हैं. इस मामले में मुंबई में उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है. अभिनेता पर महिलाओं की भावनाएं आहत करने और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है. इस बीच टाटा समूह (Tata Group) के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) ने रणवीर सिंह को जीवन की बड़ी सीख दी है.

Awards समारोह में आमने-सामने

मौका था सोमवार को मुंबई में आयोजित IAA Leadership Awards 2022 का, जिसमें मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और मीडिया जगत के दिग्गजों को सम्मानित किया गया. समारोह के दौरान एक Question-Answer Session भी हुआ. इसमें फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह और टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन आमने-सामने आए.

रणवीर ने Tata Boss से मांगी सलाह

इस सत्र में रणवीर सिंह ने टाटा बॉस के कई सवाल पूछे. इस बीच अभिनेता ने स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें समय प्रबंधन पर सलाह की बेहद जरूरत है. इतना कहकर, वे चंद्रशेखरन की तरफ मुड़े. उनके इस सवाल पर टाटा संस के चेयरमैन ने उन्हें जीवन की एक बड़ी सीख दी. चंद्रशेखरन की सलाह बिल्कुल सरल थी. उन्होंने रणवीर सिंह से कहा कि 'टेंशन नहीं नहीं लेने का, ज्ञान नहीं देने का' (do not take needless stress, and do not preach).

टाटा चेयरमैन की बात पर बजीं तालियां

बॉलीवुड अभिनेता को यह सलाह देते हुए एन चंद्रशेखरन ने रणवीर सिंह की ऊर्जा को लेकर तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली ऊर्जा का 10 फीसदी हिस्सा भी पा लूं, तो मेरा जीवन बहुत अलग होगा. उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि आप इसे कैसे करते हैं. उनकी इस टिप्पणी पर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई.

चंद्रशेखरन को बिजनेस लीडर का अवार्ड

टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन को समारोह के दौरान बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया. वहीं अभिनेता रणवीर सिंह को ब्रांड एंडोर्सर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया. कार्यक्रम के दौरान एक फायरसाइड चैट में चंद्रशेखरन ने टाटा समूह में नेतृत्व से लेकर रतन टाटा से जो कुछ सीखा, उससे लेकर अपने अनुभव भी साझा किए.