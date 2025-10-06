Tata Capital IPO: इंतजार खत्म... आपकी जेब में हैं 14996 रुपये? तो बन सकते हैं टाटा की कंपनी के प्रॉफिट पार्टनर

टाटा कैपिटल का आईपीओ (Tata Capital IPO) आज से ओपन होने जा रहा है. देश की सबसे पुराने बिजनेस घरानों में से एक टाटा ग्रुप के इस इश्यू का साइज 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इसमें तीन दिन निवेशक बोली लगा सकेंगे. बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को टाटा का ये आईपीओ को एंकर निवेशकों के लिए ओपन किया गया था और उन्हें 14,23,87,284 शेयर ऑफर किए गए थे, जिनकी कुल वैल्यू 4641.83 करोड़ रुपये थी. आइए जानते हैं कैसे निवेशक 15,000 रुपये से भी इसके प्राइस बैंड से लेकर लॉट साइज तक के बारे में...

8 अक्टूबर तक IPO में लगा सकेंगे पैसा

टाटा कैपिटल का आईपीओ सोमवार 6 अक्टूबर को ओपन होने के बाद 8 अक्टूबर तक खुला रहेगा. मतलब तीन दिन इस इश्यू में निवेशक बोली लगा सकेंहे. टाटा की कंपनी आईपीओ के तहत 47,58,24,280 शेयरों के लिए बोलियां आमंत्रित कर रही है. इसमें 21,00,00,000 फ्रेश शेयर शामिल हैं, जिनकी वैल्यू 6,856 करोड़ रुपये है, जबकि 26,58,24,280 शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए की जा रही है, जो 8665.87 करोड़ रुपये वैल्यू के हैं. इस हिसाब से Tata Capital IPO का साइज 15,511.87 करोड़ रुपये हो जाता है.

प्राइस बैंड से लिस्टिंग तक ये डिटेल

बात करें, टाटा कैपिटल के आईपीओ के प्राइस बैंड की, तो कंपनी ने ये 310-326 रुपये प्रति शेयर तय किया है. टाटा का आईपीओ इस साल अब तक पेश किए गए इश्यू में सबसे बड़ा होगा. बता दें कि इससे पहले जून महीने में एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आया था, जो 12,500 करोड़ रुपये का था, लेकिन 15,511.87 करोड़ रुपये के इश्यू साइज के साथ टाटा कैपिटल ने उसे पीछे छोड़ दिया है. आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस 9 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और शेयर मार्केट में इसकी लिस्टिंग के लिए संभावित तारीख 13 अक्टूबर तय की गई है.

Advertisement

₹15000 से कम में बनें मुनाफे में हिस्सेदार

अब बताते हैं कि कैसे निवेशक 15,000 रुपये से भी कम से इस टाटा कैपिटल का पार्टनर बनकर इसे होने वाले मुनाफे में अपनी हिस्सेदारी पक्की कर सकते हैं. दरअसल, कंपनी ने अपने आईपीओ के तहत लॉट साइज 46 शेयरों का तय किया गया है. यानी किसी भी निवेशक को कम से कम इतने शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. अब अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो इसके लिए उसे 14,996 रुपये खर्च करने होंगे.

अगर उसका आईपीओ निकलता है, तो शेयर मार्केट में लिस्टिंग और उसके बाद होने वाले फायदे का सीधा लाभ पैसे लगाने वाले निवेशक को भी मिलेगा और उसके द्वारा निवेश की गई रकम में इजाफा देखने को मिलेगा. यहां बता दें कि कंपनी ने तय किया है कि रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट या 598 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं. ऐसे में निवेशकों को 1,94,948 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा. ग्रे-मार्केट प्रीमियम की बात करें, तो ये 333.5 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.

पहली तिमाही में शानदार कमाई

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कैपिटल को FY26 की पहली तिमाही में जोरदार फायदा हुआ था. इसके नेट प्रॉफिट एक साल पहले की समान तिमाही के 472 करोड़ रुपये की तुलना में दोगुने से ज्यादा बढ़कर 1,041 करोड़ रुपये हो गया था. इसके अलावा कंपनी की कुल इनकम में भी ताबड़तोड़ इजाफा दर्ज किया गया था. दरअसल, जून 2024 तिमाही के 6,557 करोड़ रुपये की आय इस साल बढ़कर पहली तिमाही में 7,692 करोड़ रुपये हो गई.

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----