GDP... महंगाई और रुपया, आरबीआई ने ऐसा क्या कहा? रॉकेट बन गया शेयर बाजार... ये स्टॉक भागे

शेयर बाजार में सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को धीमी शुरुआत हुई, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमपीसी बैठक के नतीजों का गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जैसे ही ऐलान किया, तो इसके तुरंत बाद बाजार की चाल बदल गई और सेंसेक्स-निफ्टी रॉकेट की तरह भागने लगे. Sensex जहां 680 अंक उछल गया, तो Nifty ने 200 अंक की छलांग लगा दी. यहां बता दें कि केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इंडियन इकोनॉमी से लेकर महंगाई और भारतीय करेंसी रुपया को लेकर ऐसी बात कही कि बाजार जोश से भर गया. कारोबार के दौरान टाटा मोटर्स से लेकर कोटक महिंद्रा बैंक तक के शेयर भागते हुए नजर आए.

अचानक बाजार में तूफानी तेजी

शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने पर बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद 80,267.62 के मुकाबले 80,173.24 पर ओपन हुआ था और कुछ देर बाद ये ग्रीन जोन में आकर धीमी रफ्तार से कारोबार करता हुआ नजर आया, लेकिन जैसे ही रिजर्व बैंक गवर्नर ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाने और महंगाई दर का अनुमान घटाने का ऐलान किया, दोनों इंडेक्स रफ्तार पकड़ने लगे. खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 680 अंक चढ़कर 80,948 पर कारोबार कर रहा था.

एनएसई के निफ्टी इंडेक्स की बात करें, तो ये अपने पिछले बंद 24,611.10 की तुलना में मामूली बढ़त लेकर 24,620.55 के लेवल पर खुला था और सेंसेक्स की तरह ही अचानक से तेज रफ्तार पकड़ते हुए ये करीब 200 अंक उछल गया और 24,800 के पार निकल गया.

RBI ने क्या-क्या कहा?

अब बताते हैं रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उन ऐलान के बारे में, जिनके चलते मार्केट में अचानक तूफानी तेजी देखने को मिली. तो रेपो रेट को तो केंद्रीय बैंक ने 5.5% पर स्थिर रखा है, लेकिन FY26 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में तगड़ा इजाफा किया है और इसे पहले के 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है.

