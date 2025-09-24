ये तीन कारण... जिनसे खुलते ही शेयर बाजार धड़ाम, सबसे ज्यादा बिखरे 10 स्टॉक

शेयर बाजार संभल नहीं पा रहा है और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को भी ये तेज गिरावट के साथ लाल निशान पर खुला. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स ओपन होते ही 300 अंक से ज्यादा का गोता लगा गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी 90 अंक के आस-पास की गिरावट लेकर कारोबार की शुरुआत की. बीते कारोबारी दिन छलांग लगाने वाले ऑटो स्टॉक्स आज बुरी तरह टूटे नजर आए और टाटा मोटर्स से लेकर अशोक लीलैंड तक के शेयर रेड जोन में ट्रेड कर रहे थे. बाजार में जारी गिरावट के पीछे ट्रंप टैरिफ के अलावा भी कई बड़े कारण हैं.

सेंसेक्स-निफ्टी ने खुलते ही लगाया गोता

बाजार की खराब शुरुआत के बीच बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स अपने पिछले बंद 82,102.10 के मुकाबले गिरावट के साथ 81,917 के लेवल पर ओपन हुआ और इसके बाद कुछ ही मिनटों में ये 382 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ फिसलकर 81,720.29 पर ट्रेड करने लगा. न सिर्फ सेंसेक्स, बल्कि एनएसई का निफ्टी इंडेक्स भी खुलते ही फिसला. अपने पिछले बंद 25,169.50 की तुलना में गिरकर 25,108.75 पर ओपनिंग करने के बाद ये भी करीब 100 अंक से ज्यादा टूटकर 25,053 पर आ गया.

शुरुआती कारोबार में शेयर मार्केट में मौजूद 994 कंपनियों के शेयरों ने अपने पिछले बंद के मुकाबले गिरावट के साथ रेड जोन में कारोबार की शुरुआत की, तो वहीं करीब 1204 कंपनियों के शेयर ऐसे थे, जो मामूली उछाल या तेज रफ्तार के साथ ओपन हुए. वहीं 191 शेयरों की फ्लैट ओपनिंग हुईं, यानी इनके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला. Trent, SBI, Asian Paints, Maruti Suzuki और ONGC जहां सबसे तेज भागे, तो वहीं शुरुआती ट्रेड में Hero MotoCorp, Titan Company, Tech Mahindra, Tata Motors और ICICI Bank गिरावट के साथ खुले.

सबसे ज्यादा बिखरे ये 10 शेयर

बात करें, शुरुआती कारोबार के दौरान सबसे ज्यादा टूटने वाले सेंसेक्स लार्जकैप में 30 में से 24 शेयर गिरावट में कारोबार कर रहे थे. इनमें Tech Mahindra Share (1.71%), Tata Motors Share (1.70%), Bharti Airtel Share (1%) गिरकर कारोबार कर रहा था. तो वहीं मिडकैप कैटेगरी में शामिल KEI SHare (2.50%), Ashok Leyland Share (2.30%), Mphasis Share (2%) फिसलकर ट्रेड कर रहे थे. स्मॉलकैप कंपनियों में IIL Stock (7.86%), Bajaj Consumers (4.20%), Onward Tech (3.60%) और Axiscades Tech (3.70%) फिसलकर कारोबार करता नजर आया.

बाजार में गिरावट के ये 3 बड़े कारण

अब बात करते हैं शेयर बाजार में जारी गिरावट के पीछे के तीन बड़े कारणों के बारे में, तो ट्रंप के 50% हाई टैरिफ का असर अभी भी देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से ही सेंसेक्स-निफ्टी में एक-दो दिन छोड़कर सुस्ती नजर आई. वहीं बाजार के सेंटीमेंट को डोनाल्ड ट्रंप के H1B Visa Fee Hike ने और खराब किया, जिसके असर से रोज इंडेक्स टूट रहे हैं. वहीं रुपये में गिरावट से ये और बढ़ी, क्योंकि भारतीय करेंसी ऑल टाइम लो-लेवल पर पहुंच गई है.

