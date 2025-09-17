scorecardresearch
 

Stock Market: कल धुआंधार तेजी... आज भी शेयर बाजार में बहार, खुलते ही भागने लगे ये 10 स्टॉक

Stock Market: शेयर मार्केट में मंगलवार को आई तेजी सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को भी जारी है और सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स ने ग्रीन जोन में ओपनिंग की है. शुरुआती कारोबार में बीईएल-ट्रेंट जैसे शेयर जोरदार तेजी के साथ खुले.

सेंसेक्स-निफ्टी ने बुधवार को तेज शुरुआत की (Photo: Pixabay)
सेंसेक्स-निफ्टी ने बुधवार को तेज शुरुआत की (Photo: Pixabay)

शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है. बीते कारोबारी दिन मंगलवार को सेंसेक्स-निफ्टी में जबर्दस्त उछाल देखने को मिला था, तो वहीं बुधवार को मार्केट ओपन होने के साथ ही दोनों इंडेक्स छलांग लगाते हुए नजर आए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 3000 अंक से ज्यादा की तेजी लेकर 82,600 के पार निकल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी तेज रफ्तार के साथ 25,300 के पार निकलकर कारोबार कर रहा था. भारत-US ट्रेड डील को लेकर दिल्ली में हुई बैठक के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद और पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए गए फोन का असर एशियाई बाजारों में तेजी के साथ ही भारतीय बाजार पर भी दिखा है. 

सेंसेक्स-निफ्टी की तेज शुरुआत
बुधवार को शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत में बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 82,380.69 की तुलना में उछलकर 82,506.40 के लेवल पर ओपन हुआ था और इसके बाद इसमें तेजी बढ़ती चली गई. खबर लिखे जाने तक सुबह 11 बजे पर सेंसेक्स 320 अंक से ज्यादा उछलकर 82,720.76 के स्तर पर ट्रेड करता नजर आया. निफ्टी की बात करें, तो ये एनएसई इंडेक्स अपने पिछले बंद 25,239.10 से चढ़कर 25,276.60 पर खुला और फिर सेंसेक्स की चाल से चाल मिलाकर चलते हुए करीब 100 अंक उछलकर 25,342.15 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आया. 

सबसे तेज भागे ये 10 शेयर 
सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन सबसे तेज भागने वाले 10 शेयरों की बात करें, तो लार्जकैप कंपनियों में शामिल बीईएल शेयर (2.41%), एसबीआई (1.30%), ट्रेंट (1.25%), कोटक बैंक (1.20%) और मारुति का शेयर (1.15%) की तेजी लेकर कारोबार कर रहे थे. मिडकैप कैटेगरी में शामिल स्टॉक्स में महाराष्ट्र बैंक का शेयर (3.75%), दीपक नाइट्रेट शेयर (3.50%) और यूको बैंक का शेयर (2.50%) की उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था. वहीं स्मॉलकैप कंपनियों में शामिल आईआरएम एनर्जी शेयर (15.50%) और वी2रिटेल का शेयर (7.12%) की तेजी लिए हुए था.

शेयर बाजार में तेजी के ये बड़े कारण
बाजार में बुधवार को आई तेजी के पीछे के कारणों की बात करें, तो ट्रंप के 50% टैरिफ अटैक के बाद अटकी भारत-US ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ती नजर आई है और मंगलवार को अमेरिकी वार्ताकार ब्रेंडन लिंच और भारतीय अधिकारियों के बीच इस सौदे में अटके मामले सुलझाने पर करीब 7 घंटे तक बातचीत हुई. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन कर बधाई दी, जिसके बाद ट्रेड डील के सफल निष्कर्ष की उम्मीदें बढ़ गई हैं. वहीं यूएस फेड द्वारा पॉलिसी रेट कट की संभावना से बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव है. 

1698 शेयरों की तेज शुरुआत
शेयर बाजार में तेजी के संकेत पहले से ही ग्लोबल मार्केट से मिल रहे थे. गिफ्ट निफ्टी बढ़त के साथ ग्रीन जोन में कारोबार कर रहा था. वहीं जब बाजार में कारोबार ओपन हुआ, तो उम्मीद के मुताबिक, 1698 कंपनियों के शेयरों ने अपने पिछले बंद के मुकाबले तेजी के साथ ओपनिंग की. इसके अलावा 613 कंपनियों के शेयर ऐसे रहे जो गिरावट के साथ लाल निशान पर खुले और 166 कंपनियों के स्टॉक्स ने फ्लैट शुरुआत की. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

