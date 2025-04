ट्रंप के झटके से उबर गया शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी फिर ग्रीन-ग्रीन

भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) की चाल मंगलवार को बदली-बदली नजर आई. अमेरिकी शेयर बाजारों में आई गिरावट (US Stock Market Crash) का असर सेंसेक्स-निफ्टी पर भी दिखाई दिया और दोनों इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ ग्रीन जोन में ओपन हुए, लेकिन अगले ही पल गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स (Sensex) 79,728 के लेवल पर खुला और मिनटों में ये गिरकर 79,284 के लेवल पर आ गया. तो वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (Nifty) भी तेजी के साथ 24,185 पर खुला और फिर फिसलकर 24, 072 तक आ गया. हालांकि, घंटेभर के कारोबार के बाद एक बार फिर दोनों इंडेक्स ने रफ्तार पकड़ ली. बता दें ट्रंप के फेड रिजर्व प्रमुख पर दिए बयान के बाद यूएस मार्केट बिखरे थे और इसके चलते शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स-निफ्टी भी फिसले थे.

Advertisement

सेंसेक्स-निफ्टी ने फिर किया हैरान

मंगलवार को शेयर बाजार में कुछ देर के कारोबार में ही सेंसेक्स-निफ्टी ने निवेशकों को हैरान कर दिया. पहले बढ़त के साथ ग्रीन जोन में ओपनिंग करने के बाद BSE Sensex करीब 150 अंक से ज्यादा फिसलकर 79,284 तक टूट गया. तो वहीं फिर आधे घंटे के कारोबार में ही ये वापस हरे निशान में पहुंच गया और 200 अंक की तेजी लेकर ट्रेड करता नजर आया. निफ्टी ने भी ग्रीन जोन में शुरुआत करने के बाद करीब 80 अंकों का गोता लगाया और सेंसेक्स की तरह फिर बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा.

कल आई थी तूफानी तेजी

बीते कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार ने लंबी छलांग लगाई थी. तेज शुरुआत करने के बाद Sensex कारोबार के दौरान 1000 अंक से ज्यादा उछला था और अंत में 800 अंकों के आस-पास बढ़त के साथ क्लोज हुआ था. वहीं निफ्टी ने भी 300 अंक से ज्यादा की छलांग लगाई थी. सोमवार को बैंकिंग और आईटी शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन मंगलवार को इनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा नजर आया.

Advertisement

US Market में भारी गिरावट

बता दें कि सोमवार को US Share Market के तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी, कारोबार के दौरान माइक्रोसॉफ्ट से लेकर NVIDIA तक और ऐपल से लेकर टेस्ला तक के शेयर बुरी तरह टूटे थे. सबसे ज्यादा गिरावट इन्ही मैग्नीफिसेंट सेवन ग्रुप में शामिल शेयरों में आई, जो Nasdaq को प्रभावित करते हैं. इसके चलते कारोबार खत्म होने पर Dow Jones इंडस्ट्रियल एवरेज 2.48% फिसलकर बंद हुआ, तो वहीं S&P 500 इंडेक्स 2.36% की गिरावट लेकर क्लोज हुआ. Nasdaq Composite में भी 2.55 फीसदी की गिरावट लेकर बंद हुआ था. अमेरिकी बाजार में ये गिरावट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा यूएस फेड रिजर्व (US Fed Reserve) के प्रमुख जेरोम पॉवेल पर निशाना साधने और केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने के बाद आई है.

शुरुआती कारोबार में फिसले ये शेयर

शेयर बाजार में धीमी शुरुआत के बीच लार्जकैप कैटेगरी में शामिल IndusInd Bank Share (5%) और Infosys Share (2%) टूटा. तो वहीं मिडकैप कैटेगरी में शामिल Whirlpool Share 1.50%, CG Power Share 1.50%, Biocon Share 1.30% की गिरावट लेकर कारोबार करता नजर आया. इसके अलावा स्मॉलकैप में शामिल Gensol Share 4.97% गिरकर ओपन हुआ, तो Fusion Share 4%, Cupid Share 3% फिसल गया.

इन शेयरों ने दिया बाजार को सपोर्ट

बात करें उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के दौरान तेजी पकड़ने वाले स्टॉक्स के बारे में, तो Eternal Share (3%), Kotak Bank Share (2%), HDFC Bank Share (1.50%), Tata Steel Share (1.30%) और Teck Mahindra Share करीब 1 फीसदी की तेजी लेकर कारोबार करते दिखे. मिडकैप में शामिल Dixon Share (4%), Maxhealth Share (2.95%) और NHPC Share 2.60% उछलकर कारोबार कर रहा था.

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)