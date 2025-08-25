शेयर बाजार की तूफानी शुरुआत... IT शेयरों ने दिखाया दम, इंफोसिस से TCS तक सब भागे

शेयर बाजार (Stock Market) में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन तूफानी शुरुआत हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स ओपनिंग के साथ ही करीब 250 अंक से ज्यादा उछल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स ने भी अपने पिछले बंद की तुलना में बढ़त लेकर 24,900 के पार कारोबार शुरू किया. इस बीच तमाम आईटी कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला और शुरुआती कारोबार में Infosys, TCS, Tech Mahidra से लेकर HCL Tech तक के शेयर भागते नजर आए.

खुलते ही पकड़ ली रफ्तार

बीएसई का सेंसेक्स (BSE Sensex) ने अपने पिछले बंद 81,306.85 के लेवल से बढ़त लेकर ओपनिंग की और खुलने के साथ ही रफ्तार पकड़ता चला गया. ये 30 शेयरों वाला इंडेक्स 81,501.06 पर खुला और मिनटों में ही उछलकर 81,592.47 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया. इसके अलावा एनएसई का निफ्टी (NSE Nifty) भी अपने पिछले कारोबारी बंद 24,870.10 की तुलना में तेजी लेकर 24,949.15 पर खुला और फिर 24,961.35 तक चढ़कर कारोबार करता दिखा. इससे पहले बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को Sensex-Nifty जोरदार गिरावट लेकर क्लोज हुए थे.

इंफोसिस से टीसीएस तक उछले

शेयर मार्केट (Share Market) में शुरुआती कारोबार के दौरान आईटी और टेक कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली. लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Infosys Share (2.45%), TCS Share (2.25%), HCL Tech Share (1.70%), Tech Mahindra Share (1.60%) की उछाल के साथ कारोबार कर रहा था, तो वहीं मिडकैप कैटेगरी में शामिल KPI Tech Share में भी 2.44% की तेजी नजर आई.

---- समाप्त ----