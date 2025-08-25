scorecardresearch
 

शेयर बाजार की तूफानी शुरुआत... IT शेयरों ने दिखाया दम, इंफोसिस से TCS तक सब भागे

Stock Market में सोमवार को ग्रीन जोन में कारोबार शुरू हुआ और सेंसेक्स-निफ्टी खुलने के साथ ही छलांग लगाते हुए नजर आए. इस बीच सबसे ज्यादा तेजी आईटी शेयरों में देखने को मिली.

Advertisement
X
सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार की तेज शुरुआत (File Photo: ITGD)
सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार की तेज शुरुआत (File Photo: ITGD)

शेयर बाजार (Stock Market) में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन तूफानी शुरुआत हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स ओपनिंग के साथ ही करीब 250 अंक से ज्यादा उछल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स ने भी अपने पिछले बंद की तुलना में बढ़त लेकर 24,900 के पार कारोबार शुरू किया. इस बीच तमाम आईटी कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला और शुरुआती कारोबार में Infosys, TCS, Tech Mahidra से लेकर HCL Tech तक के शेयर भागते नजर आए. 

खुलते ही पकड़ ली रफ्तार
बीएसई का सेंसेक्स (BSE Sensex) ने अपने पिछले बंद 81,306.85 के लेवल से बढ़त लेकर ओपनिंग की और खुलने के साथ ही रफ्तार पकड़ता चला गया. ये 30 शेयरों वाला इंडेक्स 81,501.06 पर खुला और मिनटों में ही उछलकर 81,592.47 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया. इसके अलावा एनएसई का निफ्टी (NSE Nifty) भी अपने पिछले कारोबारी बंद 24,870.10 की तुलना में तेजी लेकर 24,949.15 पर खुला और फिर 24,961.35 तक चढ़कर कारोबार करता दिखा. इससे पहले बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को Sensex-Nifty जोरदार गिरावट लेकर क्लोज हुए थे.

इंफोसिस से टीसीएस तक उछले
शेयर मार्केट (Share Market) में शुरुआती कारोबार के दौरान आईटी और टेक कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली. लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Infosys Share (2.45%), TCS Share (2.25%), HCL Tech Share (1.70%), Tech Mahindra Share (1.60%) की उछाल के साथ कारोबार कर रहा था, तो वहीं मिडकैप कैटेगरी में शामिल KPI Tech Share में भी 2.44% की तेजी नजर आई.

सम्बंधित ख़बरें

Bonus Share
2 पर 25 शेयर फ्री... HDFC बैंक समेत इन कंपनियों ने रिकॉर्ड डेट का किया ऐलान  
Stock Market Crash
अचानक बिखरा बाजार...सेंसेक्स 680 अंक धड़ाम, भूचाल के ये 4 बड़े कारण  
online gaming bill 2025 creates drop down in global share market
Online Gaming Bill 2025 से शेयर बाजार में हड़कंप 
Online Gaming Bill Impact
थम नहीं रही गिरावट... टूटते जा रहे Online Games से जुड़ी फर्मों के शेयर, निवेशक सहमे  
Stock Market Fall
छह दिन से जारी तेजी पर ब्रेक... खुलते ही फिसला शेयर बाजार, ये 10 शेयर बिखरे 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement