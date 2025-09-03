जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है और कल इस बैठक के नतीजों का ऐलान होगा, जिसमें उम्‍मीद की जा रही है कि बहुत सी वस्‍तुएं सस्‍ती हो जाएंगी. इसी उम्‍मीद को लेकर शेयर बाजार में फैसले से पहले शानदार तेजी आई है. आज शुरुआती कारोबार में मार्केट में काफी अस्थिरता थी, लेकिन बाजार बंद होने पर लगभग सभी इंडेक्‍स में तेजी देखी गई.

लॉर्ज, स्‍मॉल और मिडकैप सेक्‍टर्स में भी हरियाली देखने को मिली है. FMCG कंपनियों के स्‍टॉक ने भी अच्‍छी तेजी दिखाई है. बुधवार को सेंसेक्‍स 410 अंक चढ़कर 80,567 पर क्‍लोज हुआ, जबकि निफ्टी 135 अंक चढ़कर 24715 पर बंद हुआ. निफ्टी बैंक में भी 406 अंकों की उछाल देखने को मिली. BSE टॉप 30 के 22 शेयरों को छोड़कर 8 शेयर ही गिरावट पर बंद हुए.

बीएसई टॉप 30 के शेयरों की बात करें तो टाटा स्‍टील के शेयर में सबसे ज्‍यादा 5.90 फीसदी की तेजी आई. इसके बाद टाइटन, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जोमैटो और अन्‍य शेयर करीब 2 प्रतिशत चढ़े.

इन 10 शेयरों में शानदार तेजी

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर आज 11.35 फीसदी चढ़कर 69 रुपये पर पहुंच गया.

नेटवेब टेक्‍नोलॉजी के शेयर में भी 11 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी आई और यह शेयर 2526 रुपये पर पहुंच गया.

Jai Corp के शेयर में आज करीब 18 फीसदी की तेजी देखने को मिली, जो 167 रुपये पर क्‍लोज हुआ.

विमता लैब 6.31 फीसदी चढ़ा, एनएमडीसी स्‍टील 9.61 फीसदी, Hemisphere Properties India के शेयर में करीब 18 प्रतिशत की उछाल आई.

TBO Tek के शेयर में 15 प्रतिशत से ज्‍यादा का उछाल आया. पीरामल फार्मा करीब 8 फीसदी, SAIL 5.35%, ग्‍लेमार्क फार्मा करीब 5 फीसदी और यस बैंक 4 फीसदी चढ़कर बंद हुए.

10 शेयरों में अपर सर्किट

Advertisement

बीएसई पर 10 शेयरों ने अपर सर्किट लगाया तो वहीं पर 6 शेयरों में लोअर सर्किट रहा. 126 शेयर कारोबार के दौरान 52 सप्‍ताह के हाई पर पहुंच गए. जबकि 64 शेयर 52 सप्‍ताह के निचले स्‍तर पर थे. 2624 शेयरों में तेजी रही और 1,484 शेयर गिरावट पर कारोबार करते दिखे. वहीं 126 शेयरों में कोई बदलाव नहीं देखा गया.

लगभग सभी सेक्‍टर्स रहे ग्रीन

आज आईअी, मीडिया और टेलीकॉम सेक्‍टर्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्‍टर में हरियाली रही. सबसे ज्‍यादा उछाल मेटल सेक्‍टर में 3.11 फीसदी की रही. इसके बाद फार्मा, हेल्‍थकेयर, ऑटो, फाइनेंस सर्विसेज और अन्‍य सेक्‍टर में तेजी रही.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----