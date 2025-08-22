scorecardresearch
 

Stock Market Fall: छह दिन से जारी तेजी पर ब्रेक... खुलते ही फिसला शेयर बाजार, ये 10 शेयर बिखरे

Stock Market Fall: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई और खुलने के साथ ही बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स 400 अंक से ज्यादा फिसल गया.

शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत (File Photo:ITG)
शेयर बाजार (Stock Market) में बीते छह कारोबारी दिनों से जारी तेजी पर शुक्रवार को ब्रेक लगा नजर आया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स (BSE Sensex) खुलने के साथ ही 400 अंक से ज्यादा फिसल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) भी पिछले बंद के मुकाबले 127 अंक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. शुरुआती कारोबार में ICICI Bank, Axis Bank, Reliance जैसे शेयर गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखे. 

धीमी शुरुआत के बाद फिसलते गए इंडेक्स
बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स अपने पिछले कारोबारी बंद 82,000.71 की तुलना में गिरावट के साथ 81,951.48 के लेवल पर खुला और फिर कुछ ही मिनटों में ये 411 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ टूटकर 81,578 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया. सेंसेक्स की तरह ही एनएसई निफ्टी की भी चाल रही और ये अपने पिछले बंद 25,083.75 की तुलना में 25,064.15 पर खुलने के बाद फिसलता चला गया और 25000 के स्तर के नीचे आ गया. महज 10 मिनट के कारोबार के दौरान ही ये 127 अंकों की गिरावट लेकर 24,950 पर ट्रेड कर रहा था. 

