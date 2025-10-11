scorecardresearch
 

झटके में $2 ट्रिलियन फुर्र... चीन पर 100% टैरिफ से भारी तबाही, क्रिप्‍टो मार्केट भी दहला

अमेरिका की ओर से चीन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने के फैसले के बाद अमेरिका, चीन के शेयर बाजारों से क्रिप्‍टोकरेंसी मार्केट तक में भारी तबाही आई है. क्रिप्‍टो मार्केट में सिर्फ आज 560 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है.

अमेरिकी मार्केट में भारी गिरावट. (Photo: AP)

क्रिप्‍टोकरेंसी मार्केट में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है. ट्रंप द्वारा चीन पर 100 फीसदी टैरिफ के ऐलान के बाद क्रिप्‍टो मार्केट बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, बिटकॉइन से लेकर एथेरियम और डॉज कॉइन जैसे क्रिप्‍टो असेट तेजी से ढहे हैं. इसके अलावा, अमेरिकी शेयर बाजार में भी भारी तबाही देखने को मिली. NVIDIA, टेस्‍ला और अमेजन जैसे शेयरों पर भारी दबाव दिखा है. 

ब्लूमबर्ग के अनुसार, इस फैसले से दुनिया भर में 16 लाख से ज्‍यादा क्रिप्‍टो इन्‍वेस्‍टर्स पर इसका असर हुआ है और 19 अरब डॉलर से ज्‍यादा के क्रिप्टो दांव डूब गए. सिर्फ एक घंटे के भीतर, 7 अरब डॉलर से ज्‍यादा के दांव डूब गए, जो डिजिटल संपत्तियों के इतिहास में सबसे बड़ी सामूहिक बिकवाली थी. वहीं आज क्रिप्‍टो का मार्केट कैप 560 अरब डॉलर या 0.56 ट्रिलियन डॉलर गिरा है. 

इसी तरह, शेयर बाजार में गिरावट से भी अनुमानित 1.75 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. यानी क्रिप्‍टो ओर स्‍टॉक मार्केट को मिला दिया जाए तो निवेशकों को करीब 2 ट्रिलियन डॉलर या 177.44 लाख करोड़ रुपये का लॉस हुआ है. 

क्रिप्‍टो मार्केट में अबतक का सबसे बड़ा लिक्विडेशन
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में, कॉइनग्लास के 24 घंटे के आंकड़ों का हवाला देते हुए, खुलासा किया गया है कि इस घोषणा के कारण क्रिप्टो मार्केट में अब तक का सबसे बड़ा लिक्विडेशन हुआ. 19 अरब डॉलर से ज्‍यादा के असेट नष्ट हो गए, क्योंकि ट्रेडर्स ने लीवरेज्ड पोजीशन्स को जल्दी-जल्दी खत्म करने की कोशिश की और 16 लाख निवेशकों को मजबूरन लिक्विडेशन का सामना करना पड़. इसमें से सिर्फ 10 अक्टूबर को ट्रेडिंग के पहले घंटे में ही 7 अरब डॉलर से ज्‍यादा की पोजीशनें स्‍क्यवायर ऑफ करनी पड़ीं. 

मल्टीकॉइन कैपिटल के प्रमुख व्यापारी ब्रायन स्ट्रुगेट्स ने अनुमान लगाया कि कुल मार्केट में लॉस 30 बिलियन डॉलर से अधिक हो सकता है, क्योंकि एक्सचेंजों और डीएफआई प्लेटफार्मों के माध्यम से भारी डर फैलने का खतरा है. 

क्रिप्‍टो मार्केट में तबाही! 
टैरिफ के झटके के बाद, 11 अक्टूबर को दोपहर 12:42 बजे तक बिटकॉइन 8% से ज्‍यादा गिरकर $1,11,542.91 पर आ गया, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर $2.22 ट्रिलियन रह गया. हालांकि ट्रेडर्स द्वारा लीवरेज्ड पोजीशन से बाहर निकलने की होड़ के कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम 145% बढ़कर $183.88 बिलियन हो गया. 

दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्‍टो, एथेरियम 12.7 फीसदी गिरकर 3,778.31 पर आ गई, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 456.05 अरब डॉलर रहा. ट्रेडिंग वॉल्‍यूम 148 फीसदी बढ़कर 112.75 अरब डॉलर हो गया, जो भारी बिकवाली दबाव का संकेत है. 

कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, कुल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक दिन पहले के 4.30 ट्रिलियन डॉलर से गिरकर 3.74 ट्रिलियन डॉलर रह गया, जिससे 24 घंटों के भीतर लगभग 560 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ. इस गिरावट के दौरान कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 490.23 बिलियन डॉलर को पार कर गया. 

ट्रंप का टैरिफ 
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी, चीन से सभी 'महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर' और वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाने की अपनी योजना का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि यह फैसला चीन द्वारा रेयर अर्थ पर नए प्रतिबंध के बाद आया है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

