Stock Market Crash: Visa बम के बाद दवा पर 100% टैरिफ! US अटैक से हिला बाजार, टॉप-10 कंपनियों का बुरा हाल

Stock Market Crash Impact: डोनाल्ड ट्रंप के H1B Visa फीस बढ़ाकर 1 लाख डॉलर की, तो इसका असर शेयर बाजार पर कम भी नहीं हुआ था कि अमेरिका से फार्मा आयात पर टैरिफ अटैक कर दिया गया, जिसके चलते शेयर में भूचाल सा आ गया.

शेयर बाजार क्रैश होने से सेंसेक्स की टॉप-10 कंपनियों का तगड़ा घाटा (Photo: AI Generated)
शेयर बाजार क्रैश होने से सेंसेक्स की टॉप-10 कंपनियों का तगड़ा घाटा (Photo: AI Generated)

शेयर बाजार के लिए बीता सप्ताह बेहद खराब रहा और अमेरिका की ओर से किए गए नए टैरिफ अटैक से सेंसेक्स-निफ्टी में भूचाल नजर आया. जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले भारत पर 25% से बढ़ाकर रेसिप्रोकल टैरिफ 50% किया, फिर अचानक H1B Visa की फीस में तगड़ा इजाफा किया और अब 1 अक्टूबर से फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, इसके असर से दुनियाभर के शेयर बाजारों में भूचाल आ गया और भारतीय शेयर मार्केट भी क्रैश हो गया. इसके चलते बीते सप्ताह के पांच कारोबारी दिनों में ही सेंसेक्स की टॉप-10 कंपनियों के करीब 3 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो गए. सबसे ज्यादा नुकसान टीसीएस, रिलायंस और इंफोसिस जैसी कंपनियों को हुआ. 

इधर ट्रंप का ऐलान, उधर शेयर मार्केट क्रैश
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फार्मा आयात पर पहली अक्टूबर 2025 से 100% का हाई टैरिफ लगाने का ऐलान किए जाने के बाद से ही शेयर बाजार में सुनामी देखने को मिली. इसके असर से सेंसेक्स-निफ्टी बुरी तरह टूटे. बीते सप्‍ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्‍स 733.22 अंक फिसलकर 80,426.46 पर, जबकि Nifty 236.15 अंक की गिरावट लेकर 24,654.70 पर बंद हुआ. पूरे हफ्ते में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स कुल मिलाकर 2,199.77 अंकों यानी 2.66% टूटा. इसके चलते सेंसेक्स की टॉप-10 वैल्यूएबल कंपनियों में से सभी की वैल्यू में तगड़ी गिरावट आई और निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब गई. 

TCS से RIL तक को बड़ा झटका
पिछले हफ्ते शेयर बाजार में आई तबाही में सबसे ज्यादा नुकसान टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टीसीएस के निवेशकों को हुआ. TCS का मार्केट कैप 10,49,281.56 करोड़ रुपये रह गया और 5 कारोबारी दिनों में ही इसके निवेशकों ने 97,597.91 करोड़ रुपये गवां दिए. मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशकों को 40,462.09 करोड़ रुपये का फटका लगा और Reliance MCap घटकर 18,64,436.42 करोड़ रुपये रह गया.

इसके बाद इंफोसिस रही, जिसकी मार्केट वैल्यू 38,095.78 करोड़ रुपये गिरकर 6,01,805.25 करोड़ रुपये रह गई.

इन 7 कंपनियों को भी तगड़ा नुकसान 

कंपनी का नाम मार्केट कैप में गिरावट  कुल मार्केट कैप
Infosys 38,095.78 करोड़ रुपये  6,01,805.25 करोड़ रुपये 
HDFC Bank 33,032.97 करोड़ रुपये 14,51,783.29 करोड़ रुपये
ICICI Bank 29,646.78 करोड़ रुपये 9,72,007.68 करोड़ रुपये
Bharti Airtel 26,030.11 करोड़ रुपये 10,92,922.53 करोड़ रुपये
LIC  13,693.62 करोड़ रुपये 5,51,919.30 करोड़ रुपये
HUL 11,278.04 करोड़ रुपये 5,89,947.12 करोड़ रुपये
Bajaj Finance 4,977.99 करोड़ रुपये 6,12,914.73 करोड़ रुपये
SBI 4,846.07 करोड़ रुपये 7,91,063.93 करोड़ रुपये

नंबर-1 पर मुकेश अंबानी की कंपनी
शेयर बाजार टूटने के साथ ही सेंसेक्स की टॉप-10 कंपनियों को तगड़ा घाटा उठाना पड़ा और मुकेश अंबानी की कंपनी टॉप में शामिल रही. लेकिन इसके बावजूद देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में इस गिरावट के बाद भी रिलायंस का दबदबा कायम रहा और ये नंबर-1 पर काबिज रही. इसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी का स्थान रहा. 

अमेरिका का नया टैरिफ बम
गौरतलब है कि शेयर बाजार पर से ट्रंप के एच1बी वीजा फीस में इजाफे का असर कम भी नहीं हुआ था, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि फार्मास्युटिकल ड्रग्स पर 100% टैक्स, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटीज पर 50% टैरिफ, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा. उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि 1 अक्टूबर, 2025 से ये टैरिफ लागू होंगे. इसके बाद से ही बाजार बुरी तरह फिसला है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

