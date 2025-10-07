एयरटेल, HCL टेक के शेयर खूब भागे, लगातार चौथे दिन बाजार में तेजी, ये 3 कारण

शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है और मंगलवार को भी सेंसेक्स-निफ्टी ग्रीन जोन में क्लोज हुए. ये लगातार चौथा कारोबारी दिन रहा, जब मार्केट में हरियाली देखने को मिली. हालांकि, दोनों इंडेक्स शुरुआती तेजी को संभाल नहीं सके, लेकिन फिर भी बढ़त लेकर बंद हुए. बता दें कि बाजार की ओपनिंग के दौरान सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा, जबकि निफ्टी 100 अंक से अधिक उछलकर कारोबार करता नजर आया था. वहीं बाजार की क्लोजिंग पर नजर डालें, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला Sensex 136 अंक की बढ़त लेकर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का Nifty 30 अंक की उछाल के साथ बंद हुआ. इस बीच तमाम कंपनियों के शेयर लंबी छलांग लगाकर बंद हुए, कोई 10%, तो 20% तक उछल गया.

शुरुआती तेजी संभाल नहीं सका बाजार

सबसे पहले बताते हैं सेंसेक्स-निफ्टी की दिनभर की चाल के बारे में, तो बीएसई का इंडेक्स अपने पिछले बंद 81,790.12 के लेवल से उछलकर 81,883.95 पर ओपन हुआ था और कुछ ही देर के कारोबार के दौरान ये 400 अंकों से ज्यादा की बढ़त लेकर 82,000 के स्तर के पार निकल गया. हालांकि, इसकी रफ्तार आखिरी कारोबारी घंटे में धीमी पड़ी और सेंसेक्स 136.63 अंक की तेजी के साथ 81,926.75 पर क्लोज हुआ.

सेंसेक्स की तरह निफ्टी की बात करें, तो इसकी चाल भी बदली-बदली नजर आई. बीते कारोबारी दिन के अपने बंद 25,077.65 के मुकाबले ये 25,085.30 पर खुला. इसके बाद कारोबार के दौरान ये एनएसई इंडेक्स 25,220.90 तक उछला, लेकिन मार्केट क्लोज होने पर ये भी शुरुआती तेजी से फिसलकर महज 30 अंकों की बढ़त के साथ 25,108.30 पर बंद हुआ.

सबसे ज्यादा उछलकर बंद हुए ये शेयर

बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद सबसे ज्यादा तेजी लेकर बंद हुए स्टॉक्स पर नजर डालें, तो स्मॉलकैप कंपनियों में शामिल Indraprastha Medical (20%), Panorama (12.71%), Avalon (12.69%), MindTeck (12.29%), RHIM (11.04%) और UNI Parts (10.12%) की उछाल के साथ क्लोज हुआ. इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल IGL (5.77%), Bharti Hexa (5.28%), StarHealth (3.63%) की बढ़त लेकर बंद हुआ. लार्जकैप कंपनियों में शामिल HCL (1.40%) और Bharti Airtel (1.40%) की तेजी में रहा.

क्या हैं बाजार में तेजी के कारण?

शेयर मार्केट में बीते कुछ समय में अमेरिका से आईं खबरों के चलते तेज गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन बीते चार कारोबारी दिनों ये लगातार बढ़त के साथ बंद हो रहा है. इसके पीछे के कारणों की बात करें, तो तमाम कंपनियां अपने दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान करने के लिए तैयार हैं और इससे जुड़े अपडेट उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर पड़ा है. इसके अलावा बाजार में त्योहारी सीजन में सरकार द्वारा जीएसटी कट का असर बना हुआ है, ऐसे में तीसरा कारण भी इसीसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जीएसटी में कटौती के बाद इस फेस्टिव सीजन में खर्च में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

