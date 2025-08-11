Gold-Silver Price Today: हफ्ते के पहले दिन सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें आज क्या है 22-24 कैरेट गोल्ड का रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में आज (11 अगस्त) भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 999 प्रतिशत शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 1 लाख प्रति 10 ग्राम के पार है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी की कीमतों में कमी देखी गई है. आइये जानते हैं, आज के रेट.

सोने की कीमतों में गिरावट

999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना आज 100201 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है. वहीं 995 शुद्धता वाला सोना 99800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 91784 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 75151 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 58618 रुपये है.

चांदी का आज का रेट

वहीं चांदी का भाव आज 114308 रुपये किलो है, जो शुक्रवार को 114732 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ सस्ता?

शुद्धता शुक्रवार शाम के रेट सोमवार सुबह का भाव कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 100942 100201 741 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 100538 99800 738 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 92463 91784 679 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 75707 75151 556 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 59051 58618 433 रुपये सस्ता चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 114732 114308 424

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

