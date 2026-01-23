बसंत पंचमी पर बढ़े Gold-Silver के दाम, चांदी 3 लाख 18 हजार... सोना भी महंगा

बसंत पंचमी के दिन 23 जनवरी 2026 को सोना-चांदी के भावों में तेजी देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, गुरुवार 22 जनवरी को 22 कैरेट सोने का भाव ₹138433 प्रति 10 ग्राम था, जो शुक्रवार 23 जनवरी को बढ़कर ₹142372 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया. आज चांदी के दामों में भी भारी उछाल दर्ज किया गया है.

Gold-Silver Price Today: जानें सोना-चांदी के लेटेस्ट भाव

शुद्धता गुरुवार शाम का रेट शुक्रवार

सुबह का रेट कितना महंगा? सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 151128 155428 ₹4300 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 150523 154806 ₹4283 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 138433 142372 ₹3939 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 113346 116571 ₹3225 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 88410 90925 ₹2515 महंगा चांदी (प्रति 1 किलो) 999 299711 318960 ₹19249 महंगी

गुरुवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹151499 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹151128 प्रति 10 ग्राम

गुरुवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹303584 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹299711 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

