Gold-Silver Price: चौंकिए मत... चांदी 4 लाख के पार, सोना भी उछल गया 16 हजार, जानिए अब क्या करें?

Gold Silver Rate Today: सोना और चांदी में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है. सोने की कीमत में आज 16000 रुपये की तेजी आई है, जबकि चांदी 21000 रुपये चढ़कर 4 लाख रुपये के ऊपर पहुंच गई है.

4 लाख रुपये के पार पहुंची चांदी. (Photo: ITG)
उधर, शेयर बाजार में गिरावट नहीं रुक रही है और इधर, सोना-चांदी में तूफानी तेजी. अभी तक सोना सिर्फ 3 से 5000 रुपये चढ़ रहा था, लेकिन आज सोना ने तो रिकॉर्ड तेजी दिखाई है. मल्‍टी कमोडिटी मार्केट में सोना करीब 16000 रुपये चढ़ गया, जबकि चांदी में 20 हजार रुपये प्रति किलो की तेजी आर्इ है और इसने 4 लाख रुपये का लेवल पार कर लिया है. 

मार्च वायदा के लिए MCX पर गुरुवार को चांदी का दाम 21276 रुपये चढकर 4,06,642 रुपये था, जो इसका ऑलटाइम हाई लेवल है. इसी तरह, 2 अप्रैल वायदा के लिए सोना 15900 रुपये चढ़कर 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इतनी तेजी को देखते हुए एक्‍सपर्ट्स निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं. आइए जानते हैं एक्‍सपर्ट्स सोने-चांदी में आई इतनी बड़ी तेजी के पीछे क्‍या कारण बता रहे हैं. 

हफ्तेभर में कितना चढ़ा सोना-चांदी? 
एमसीएक्‍स पर 21 जनवरी को चांदी का भाव 3.18 लाख रुपये पर था, जो अब 88 हजार रुपये चढ़कर 4.05 लाख रुपये के पार पहुंच गई है. वहीं सोना 21 जनवरी को 1.60 लाख रुपये पर था, जो अब 33 हजार रुपये चढ़कर 1.93 लाख रुपये पर पहुंच गया है. 

क्‍यों आई सोने-चांदी में इतनी बड़ी तेजी? 

  1. बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच निरंतर सुरक्षित-संरक्षित मांग से सोने और चांदी में तेजी को सपोर्ट मिल रहा है. 
  2. अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है, जिस कारण सोना-चांदी और अन्‍य मेटल में तेजी को सपोर्ट मिला है. साथ ही यह संकेत भी मिला कि आगे दरों में बढ़ोतरी की कोई गुंजाइश नहीं है, जिससे कीमती धातुओं के प्रति निवेशकों की रुचि बढ़ी है. 
  3. अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि  उसके परमाणु कार्यक्रम पर समझौते पर बातचीत करने के लिए समय समाप्‍त हो रहा है, ऐसे में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ गई है. 
  4. इंटरनेशनल मार्केट में सोना और चांदी भी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं. हाजिर सोना लगभग 3% चढ़कर 5,591.61 डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है. वहीं चांदी 1.3% बढ़कर 118.061 डॉलर प्रति औंस पहुंच गई है. 
  5. वहीं डॉलर में मजबूती दिख रही है, लेकिन रुपया लगातार गिर रहा है. आज डॉलर के मुकाबले रुपया अपने नए रिकॉर्ड निचले स्‍तर पर पहुंच गया और 92 रुपये के स्‍तर को पार कर गया. 

अब निवेशकों को क्‍या करना चाहिए 
एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है और आगे दरों में बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं होने का संकेत दिया है, जो कीमती धातु की कीमतों में तेजी को सपोर्ट करता है. उनका कहना है कि सोने और चांदी में उच्‍च अस्थिरता देखी जा रही है, लेकिन चांदी को 98 डॉलर और सोने को 5000 डॉलर पर सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है.

एक्‍सपर्ट ने कहा कि उम्‍मीद है कि अमेरिकी बेरोजगार दावों के आंकड़ों और चल रहे भू-राजनीतिक तनावों से पहले, डॉलर सूचकांक में उतार-चढ़ाव के बीच सोने और चांदी में अस्थिरता देखने को मिल सकती है. ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है और अभी नए निवेश से बचना चाहिए. 

(नोट- सोने और चांदी में निवेश से पहले अपने योग्‍य वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

