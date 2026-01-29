Gold-Silver Price: चौंकिए मत... चांदी 4 लाख के पार, सोना भी उछल गया 16 हजार, जानिए अब क्या करें?

उधर, शेयर बाजार में गिरावट नहीं रुक रही है और इधर, सोना-चांदी में तूफानी तेजी. अभी तक सोना सिर्फ 3 से 5000 रुपये चढ़ रहा था, लेकिन आज सोना ने तो रिकॉर्ड तेजी दिखाई है. मल्टी कमोडिटी मार्केट में सोना करीब 16000 रुपये चढ़ गया, जबकि चांदी में 20 हजार रुपये प्रति किलो की तेजी आर्इ है और इसने 4 लाख रुपये का लेवल पार कर लिया है.
मार्च वायदा के लिए MCX पर गुरुवार को चांदी का दाम 21276 रुपये चढकर 4,06,642 रुपये था, जो इसका ऑलटाइम हाई लेवल है. इसी तरह, 2 अप्रैल वायदा के लिए सोना 15900 रुपये चढ़कर 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इतनी तेजी को देखते हुए एक्सपर्ट्स निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं. आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स सोने-चांदी में आई इतनी बड़ी तेजी के पीछे क्या कारण बता रहे हैं.
हफ्तेभर में कितना चढ़ा सोना-चांदी?
एमसीएक्स पर 21 जनवरी को चांदी का भाव 3.18 लाख रुपये पर था, जो अब 88 हजार रुपये चढ़कर 4.05 लाख रुपये के पार पहुंच गई है. वहीं सोना 21 जनवरी को 1.60 लाख रुपये पर था, जो अब 33 हजार रुपये चढ़कर 1.93 लाख रुपये पर पहुंच गया है.
क्यों आई सोने-चांदी में इतनी बड़ी तेजी?
अब निवेशकों को क्या करना चाहिए
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है और आगे दरों में बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं होने का संकेत दिया है, जो कीमती धातु की कीमतों में तेजी को सपोर्ट करता है. उनका कहना है कि सोने और चांदी में उच्च अस्थिरता देखी जा रही है, लेकिन चांदी को 98 डॉलर और सोने को 5000 डॉलर पर सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है.
एक्सपर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि अमेरिकी बेरोजगार दावों के आंकड़ों और चल रहे भू-राजनीतिक तनावों से पहले, डॉलर सूचकांक में उतार-चढ़ाव के बीच सोने और चांदी में अस्थिरता देखने को मिल सकती है. ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है और अभी नए निवेश से बचना चाहिए.
(नोट- सोने और चांदी में निवेश से पहले अपने योग्य वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)