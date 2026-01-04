दो महीने में सिर्फ इतने वापस... अभी भी लोग दबाए बैठे हैं ₹5669Cr, 2000 के नोट पर RBI का अपडेट

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साल 2023 में सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपये के गुलाबी नोटों (Rs 2000 Note) की शत प्रतिशत वापसी अभी तक नहीं हो सकी है. 2025 के आखिरी दिन तक के आंकड़े आ चुके हैं और RBI ने बताया है कि अभी भी 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा वैल्यू के गुलाबी नोटों की वापसी का इंतजार है. यानी इतनी रकम के बंद हुए बड़े नोट अभी भी लोगों के पास मौजूद हैं. खास बात ये है कि रिटर्न सुविधाएं जारी होने के बावजूद लोगों द्वारा इनकी वापसी की रफ्तार बेहद धीमी पड़ी है.

98.41% गुलाबी नोटों की अब तक वापसी

RBI ने 2000 रुपये के नोटों को लेकर एक अहम अपडेट जारी किया है और बताया है कि 19 मई 2023 को सर्कुलेशन से बाहर किए गए इन गुलाबी नोटों की पूरी वापसी अभी तक नहीं हो सकी है. उस समय बाजार में 3.56 लाख करोड़ रुपये के ये बड़े नोट मौजूद थे और बीते 31 दिसंबर 2025 तक कुल 98.41% नोटों की वापसी हुई है. अभी भी लोगों के पास 5,669 करोड़ रुपये मूल्य के 2000 के नोट मौजूद हैं.

दो महीने में सिर्फ 148 करोड़ वापस

सर्कुलेशन से बाहर किए जाने के बाद आरबीआई ने लोगों को इन नोटों को जमा कराने के लिए सुविधाएं दी थीं और शुरुआती दौर में इनकी वापसी की रफ्तार काफी तेज थी. वहीं अब ये बहुत धीमी पड़ चुकी है. बीते दो महीने के आंकड़े पर नजर डालें, तो 31 अक्तूबर को बाजार में इन नोटों की मौजूदगी का आंकड़ा 5,817 करोड़ रुपये का और अभी भी 5,669 करोड़ रुपये मूल्य के बड़े नोट लोग दबाए बैठे हैं. ऐसे में इन दो महीनों में सिर्फ 148 करोड़ रुपये की वैल्यू के नोट ही वापस आ सके हैं. बता दें कि RBI ने साफ किया था कि सर्कुलेशन से बाहर हुए ये Rs 2000 Note पूरी वापसी से पहले तक लीगल टेंडर बने रहेंगे.

क्यों बंद किए गए थे गुलाबी नोट?

केंद्रीय बैंक ने साल 2016 के नवंबर महीने में इन बड़े करेंसी नोट को पेश किया गया था, जब देश में 500 और 1000 रुपये नोटों को बंद यानी इनकी नोटबंदी का ऐलान किया गया था. नोटबंदी के प्रभाव को कम कम करने के साथ ही अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के मार्केट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद केंद्रीय बैंक ने 19 मई 2023 को क्लीन नोट पॉलिसी (Clean Note Policy) के तहत इन्हें सर्कुलेशन से हटाने का ऐलान कर दिया था.

अभी भी यहां बदल सकते हैं बड़े नोट

Rs 2000 Notes को चलन से बाहर किए जाने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 अक्टूबर 2023 तक लोगों को सभी बैंकों की ब्रांच में जाकर अपने पास मौजूद नोटों को बदलवाने की सुविधा दी थी और बाजार में नोटों की संख्या में कमी आने के बाद केंद्रीय बैंक ने Banks के बजाय RBI के 19 कार्यालयों तक वापसी प्रक्रिया को सीमित कर दिया, जहां अभी भी इन नोटों को बदलवाया जा सकता है.

इनमें रिजर्व बैंक अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम कार्यालय शामिल हैं. यही नहीं लोगों की सहूलियत के लिए आरबीआई ने किसी भी डाकघर के जरिए इंडिया पोस्ट (India Post) के जरिए भी 2000 रुपये के नोट भेजने की सुविधा दी हुई है.

