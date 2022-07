Ranveer Singh New House: सी-फेसिंग... 19 कार पार्किंग स्लॉट, 7 Cr स्टाम्प ड्यूटी, बगल में शाहरुख-सलमान

लीक से हटकर अभिनय के लिए मशहूर फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह (Actor Ranveer Singh) का नाम अभी फिर से चर्चा में है. मजे की बात है कि इस बार हो रही चर्चा उनकी किसी फिल्म को लेकर नहीं है, बल्कि उनके नए घर के कारण है. रणवीर सिंह ने मुंबई के बांद्रा इलाके में 119 करोड़ रुपये का आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है. अरब सागर के किनारे बने इस अपार्टमेंट के साथ रणवीर सिंह को 19 पार्किंग स्लॉट मिले हैं और उन्होंने इसके लिए सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) में ही 7 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम का भुगतान किया है.

इस घर में शिफ्ट करते ही रणवीर सिंह बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और सलमान खान (Salman Khan) के पड़ोसी बन जाएंगे.

इस कारण खरीदार भरते हैं स्टाम्प ड्यूटी

दरअसल घर या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने पर खरीदार को स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है. यह इनकम टैक्स (Income Tax) की तरह ही है और इसे एकमुश्त भरना पड़ता है. स्टाम्प ड्यूटी भरने के बाद ही घर अथवा प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफर होता है. इसके भुगतान में देरी करने पर खरीदार को भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ जाता है.

रणवीर सिंह का यह नया घर एक कंपनी Oh Five Oh Media Works LLP के नाम पर खरीदी गई है. स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान भी इसी कंपनी ने किया है. एक्टर रणवीर सिंह और उनके पिता जगजीत सुंदरसिंह (Jagjeet Sundarsingh) इस कंपनी के डाइरेक्टर हैं. दस्तावेजों के अनुसार, Oh Five Oh Media Works LLP ने इस डील के लिए 7.13 करोड़ रुपये स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया है.

इतनी है शाहरुख के बंगले की करेंट वैल्यू

रणवीर सिंह का यह नया घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. यह सुपर प्रीमियम रेजिडेंशियल टावर Sagar Resham on Bandstand की 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं मंजिल पर स्थित है. इस अपार्टमेंट से अरब सागर का शानदार नजारा दिखता है. इसका कुल कारपेट एरिया 11,268 वर्ग फीट है. रणवीर सिंह को इसके साथ ही 1,300 वर्ग फीट का एक्सक्लूसिव टेरेस भी मिला है. बांद्रा का यह इलाका आलीशान प्रॉपर्टीज के लिए फेमस है.

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के इस नए घर के एक तरफ शाहरुख खान का बंगला मन्नत (Mannat) है. शाहरुख खान ने इस बंगले को कई साल पहले 13 करोड़ रुपये में खरीदा था और आज उसकी वैल्यू करीब 350 करोड़ रुपये है.

सलमान खान भी बन जाएंगे रणवीर के पड़ोसी

शाहरुख खान के साथ ही सलमान खान भी अब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के पड़ोसी हो जाएंगे. रणवीर सिंह के इस नए घर के दूसरे साइड में गैलेक्सी अपार्टमेंट (Galaxy Apartment) है, जिसमें सलमान अपने परिवार के साथ रहते हैं. सलमान खान का घर थ्री-स्टोरी है और यहां से भी समुद्र का सुंदर नजारा दिखता है.

बताया जाता है कि सलमान के इस घर की मौजूदा वैल्यू करीब 100 करोड़ रुपये है. इस हिसाब से देखें तो रणवीर सिंह का नया घर सलमान के घर से महंगा है. हालांकि शाहरुख खान का बंगला मौजूदा वैल्यू के हिसाब से सलमान और रणवीर दोनों के घर से ज्यादा वैल्यू वाला है.