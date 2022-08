राकेश झुनझुनवाला ऐसे बने शेयर बाजार के 'Big Bull', इन दो Stocks ने किया कमाल

राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala), आज दुनिया से विदा हो गए. इन्हें शेयर बाजार में 'बिग बुल (Big Bull)' के नाम से भी जाना जाता था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नाम उन्हें कैसे मिला. तो हम आपको बताते हैं इसकी कहानी. दरअसल, झुनझुनवाला को दलाल स्ट्रीट का बिग बुल बनाने में टाटा समूह (Tata Group) का सबसे अहम योगदान रहा. इनमें से पहला रहा टाटा टी (Tata Tea) और दूसरा मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ टाइटन (Titan).

पहला मुनाफा Tata-Tea से कमाया

साल 1985 में शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश शुरू करने वाले राकेश झुनझुनवाला को इस मुकाम पर पहुंचाने में टाटा समूह की कंपनी के शेयरों का बड़ा योगदान रहा. उन्होंने सबसे पहले टाटा टी (Tata Tea) के 5000 शेयर 43 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे थे. महज तीन महीने के भीतर इस शेयर की कीमत 43 रुपये से बढ़कर 143 रुपये पर जा पहुंची. उन्होंने इन शेयरों को अपने पास बनाए रखा और अगले 3 सालों के भीतर टाटा टी के शेयरों ने उन्हें करीब 25 लाख रुपये का कमाकर दिए. यह स्टॉक मार्केट में उनका पहला सबसे बड़ा मुनाफा था. इसके बाद शेयरों में निवेश का उनका जो सफर शुरू हुआ, उनके निधन के पहले तक जारी रहा.

Titan के शेयरों ने दिलाया मुकाम

टाटा-टी के बाद राकेश झुनझुनवाला टाटा समूह की कंपनी टाइटन के शेयरों (Titan Stocks) में ऐसे समय पर निवेश किया, जबकि कीमत बेहद कम थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2002-03 में उन्होंने टाइटन के शेयर सिर्फ 3 रुपये की औसत कीमत पर खरीदे थे. वर्तमान में टाइटन के शेयर (Titan Stocks) का भाव 2,472 रुपये से ज्यादा है. इस कंपनी के शेयरों से मिले जबर्दस्त मुनाफे के बाद ही झुनझुनवाला का नाम शेयर बाजार में बिग बुल के नाम से मशहूर हो गया. जून 2022 तक टाइटन कंपनी में उनकी होल्डिंग 5.1 फीसदी की है, जो कीमत के लिहाज के करीब 11,000 करोड़ रुपये होती है.

रियल एस्टेट से बैंकिंग तक निवेश

Titan के साथ ही राकेश झुनझुनवाला ने अपने सपनों को उड़ान दी और निवेश का दायरा बढ़ाते हुए अपने सपनों को उड़ान दी. बिग बुल ने हर सेक्टर में निवेश किया और मुनाफा कमाया. रिपोर्ट के अनुसार, उनके कुल निवेश में रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र (real estate and construction) में 13 फीसदी, फाइनेंस सेक्टर (Finance) में 6 फीसदी, फार्मास्युटिकल Pharmaceuticals में 6 फीसदी. बैंकिंग सेक्टर Banking में 6 फीसदी, जबकि 3 फीसदी का निवेश कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फुटवियर, ऑटो और पैकेजिंग से संबंधित कंपनियों में है.

गौतम अडानी ने जताया शोक

शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के निधन पर देश के सबसे अमीर इंसान और दुनिया के चौथे सबसे रईस गौतम अडानी (Gautam Adani) ने शोक व्यक्त किया है. अडानी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत के सबसे महान निवेशक के असामयिक निधन से बेहद दुखी हूं. झुनझुनवाला ने अपने शानदार विचारों से एक पूरी पीढ़ी को हमारे इक्विटी बाजारों में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया. मैं और देश उन्हें सदैव याद रखेंगे.

Extremely saddened by the untimely passing away of the most legendary investor that India has had. Shri Jhunjhunwala inspired an entire generation to believe in our equity markets with his brilliant views. We will miss him. India will miss him but we will never forget him. RIP🙏 pic.twitter.com/XrOBM3t0nG