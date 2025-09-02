प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रूस से तेल की निरंतर खरीद के लिए भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ को लेकर कहा कि भारत ऐसे समय में उम्‍मीदों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जब ग्‍लोबल इकोनॉमी चुनौतियों का सामना कर रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में चल रहे सेमीकॉन इंडिया 2025 में बोल रहे थे. पीएम मोदी ने कहा कि एक बार फिर, भारत ने हर उम्मीद और हर आकलन से बेहतर प्रदर्शन किया है. ऐसे समय में जब दुनिया की इकोनॉमी में टेंशन है और आर्थिक स्‍वार्थ से चुनौतियां पैदा हुई हैं. ऐसे माहौल में भी भारत ने 7.8 प्रतिशत इकोनॉमी ग्रोथ दिखाई है.

भारत अमेरिका को ज्‍यादा सामान बेचता है: ट्रंप

PM मोदी का यह बयान ट्रंप के उस दावे के करीब एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्‍होंने कहा था कि भारत ने सभी टैरिफ को 'शून्‍य' करने की पेशकश की है, जबकि उन्‍होंने यह भी कहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्‍ट में कहा कि कुछ लोग यह समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्‍यापार करते हैं, लेकिन वे हमारे साथ बहुत ज्‍यादा व्‍यापार करते हैं, वे हमे भारी मात्रा में सामान बेचते हैं, लेकिन हम उन्‍हें बहुत कम सामान बेचते हैं.

ट्रंप ने आगे कहा कि अब तक यह पूरी तरह से एकतरफा रिश्ता रहा है और कई दशकों से ऐसा ही चल रहा है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी व्यवसायों को भारतीय बाजार से बाहर कर दिया गया है, क्‍योंकि भारत अमेरिका पर ज्‍यादा टैरिफ लगा रहा है. ट्रंप ने इसके अलावा, रूसी तेल और डिफेंस इम्‍पोर्ट को लेकर भी भारत पर निशाना साधा.

जीडीपी के शानदार नतीजे

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की अर्थव्‍यवस्‍था ने अप्रैल-जून तिमाही में साल दर साल 7.8 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है, जबकि इससे पहले के तीन महीनों में यह 7.4 फीसदी की ग्रोथ थी. अप्रैल-जून में GDP ग्रोथ रेट अमेरिका द्वारा भारतीय वस्‍तुओं पर टैरिफ लगाए जाने के पहले, पिछली पांच तिमाहियों में सबसे ज्‍यादा रही है.

भारत पर 50% टैरिफ

गौरतलब है कि पिछले महीने अगस्‍त में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारतीय वस्‍तुओं पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है. इसमें भारतीय आयात पर 25 फीसदी टैरिफ 7 अगस्‍त को लगाया गया और रूसी तेल की निरंतर खरीदारी के कारण 25 फीसदी एक्‍स्‍ट्रा टैरिफ 27 अगस्‍त से लगाया गया.

