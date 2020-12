Invest India को मिला यूनाइटेड नेशन्स इनवेस्टमेंट प्रमोशन अवॉर्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई 

भारत में निवेश को बढ़ावा देने वाली सरकारी संस्था इनवेस्ट इंडिया को साल 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र इनवेस्टमेंट प्रमोशन अवॉर्ड देने मिला का ऐलान किया गया है. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है.

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने 'इन्वेस्ट इंडिया' को संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 दिया है. सोमवार को ही यह अवॉर्ड दिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्ट इंडिया को शुभकामनाएं संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार जीतने के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

क्या कहा पीएम ने

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'यह भारत को दुनिया का पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने और व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) में हमारी सरकार का एक प्रमाण है.'

Congratulations to @investindia for winning the 2020 United Nations Investment Promotion Award given by @UNCTAD. This is a testimony to our government’s focus on making India the world’s preferred investment destination & improving ease of doing business.