Petrol-Diesel Price Today: सरकारी तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, जानें आज का भाव

Petrol and Diesel Price Today 28 May 2021: आज पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला हैं. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा जारी कीमतों के मुताबिक दिल्ली सहित देश के बाकी शहरों में दाम स्थिर हैं. दिल्ली में आज (28 May 2021) पेट्रोल की कीमत 93.68 प्रति लीटर और डीजल 84.61 रुपये प्रती लीटर बिक रहा है. जबकि डीजल की कीमत इसी तरह देश के बाकी शहरों में भी ईंधन (Fuel) के भाव में बदलाव नहीं किया गया है.

जानें प्रमुख शहरों में क्या है भाव

वहीं, मुंबई में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यहां पेट्रोल 99.94 रुपये और डीजल 91.87 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल 93.72 रुपये और डीजल 87.46 रुपये प्रति लीटर पर ही स्थिर है. बात करें चेन्नई की तो यहां पेट्रोल की कीमत 95.28 रुपये और डीजल 89.39 रुपये पर है.

इससे पहले गुरुवार को पेट्रोल 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया था. इसके बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार कर गई थी, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 99.94 रुपये प्रति लीटर रही. वहीं, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 93.68 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 84.61 रुपये प्रति लीटर हो गई.

गुरुवार को बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत

> मुंबई में पेट्रोल 99.94 रुपये और डीजल 91.87 रुपये प्रति लीटर रहा

> कोलकाता में पेट्रोल 93.72 रुपये और डीजल 87.46 रुपये प्रति लीटर

> चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 95.28 रुपये और डीजल 89.39 रुपये पर रही

यह इस महीने में 14वीं बढ़ोतरी रही, जिसके चलते देश भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं. पेट्रोल की कीमत पहले ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में 100 रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी थी और गुरुवार को महाराष्ट्र भी इस सूची में शामिल हो गया.

गुरुवार को हुए बदलाव के बाद महाराष्ट्र के ठाणे में अब पेट्रोल का भाव 100.06 रुपये प्रति लीटर और डीजल का भाव 91.99 रुपये प्रति लीटर हो गया. वहीं, मुंबई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 99.94 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 91.87 रुपये हो गई.

राजस्थान में लगता है सबसे ज्यादा वैट

वैट और माल ढुलाई शुल्क जैसे स्थानीय करों के आधार पर विभिन्न राज्यों में ईंधन की कीमतें अलग-अलग होती हैं. देश में पेट्रोल पर सबसे अधिक मूल्य वर्धित कर (वैट) राजस्थान में लगाता है, जिसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है.