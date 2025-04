Pahalgam Terror Attack: आतंकी हमले में घायलों का मुफ्त इलाज कराएंगे मुकेश अंबानी, पहलगाम अटैक पर कही ये बात!

पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश दुखी है. इस हमले में भारतीयों ने अपनी जान गंवाई है. रिलायंस परिवार (Reliance Family on Pahalgam Attack) ने इस घटना पर गहरा शोक प्रकट किया है. रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani on Terror Attack) ने इस हमले से पीड़ितों के प्रति संवेदना व्‍यक्‍त की है. मुकेश अंबानी ने घायलों का जल्‍द ठीक होने की प्रर्थाना की है और रिलायंस के अस्‍पताल में मुफ्त इलाज (Free Treatment in RIL Hospital) का ऐलान किया है.

रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के चेयरमैन ने कहा, '22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बेकसूर भारतीयों पर हुई बर्बर आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के लिए हर सभी रिलायंस परिवार (Relince Family) की ओर से शोक व्‍यक्‍त करते हैं. हमारी पीड़‍ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है. हम घायलों के जल्‍दी पूरी तरह ठीक होने की कामना करते हैं. घायलों का मुंबई स्थित हमारे रिलायंस फाउंडेशन सर एचएन अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जाएगा.'

'मानवता का दुश्‍मन है आतंकवाद'

रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने कहा कि 'आतंकवाद मानवता का दुश्‍मन' है. इसे किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए. उन्‍होंने आगे कहा कि हम अपने प्रधानमंत्री, भारत सरकार और पूरे देश के साथ आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में पूरी मजबूती से खड़े हैं. 22 अप्रैल को कश्मीर के सुंदर बैसरान घास के मैदान में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए.

प्रधानमंत्री ने भी आतंकवाद को दिया सख्‍त संदेश

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भी पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) पर सख्‍त संदेश दिया है. उन्‍होंने कहा कि अब आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का वक्‍त आ चुका है. बिहार के मधुबनी में राष्‍ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्‍मू-कश्‍मीर के पहलगाम में आतंकियों ने देश के निर्दोष लोगों को मारा. पूरा देश शोक में और दर्द में है. हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं.

उन्‍होंने कहा कि भारत आतंक और उसके हैंडलर-समर्थक को पहचान कर सजा देगा. उन्‍होंने कहा कि आतंकवाद भारत की भावना को कभी नहीं तोड़ सकता है. आतंकवाद को बिना सजा दिए नहीं छोड़ा जाएगा.

भारत सरकार ने उठाए सख्‍त कदम

पहलगाम में हमले को लेकर भारत सरकार ने पाकिस्‍तान के खिलाफ सख्‍त कदम उठाया है. सरकार ने सिंधु जल संधि को सस्‍पेंड कर दिया है. साथ ही अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया है. इसके अलावा, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. उन्‍हें 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है. हालांकि, मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध रहेगा. विदेश मंत्रालय ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने को कहा है.