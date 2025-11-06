नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी... तीनों करोड़पति, जानिए कौन ज्यादा अमीर

बिहार सें चुनावी (Bihar Election) संग्राम शुरू हो गया है और गुरुवार को पहले फेज के लिए वोटिंग हो रही है. इस बीच कई बड़े उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम मशीन में कैद होने वाली है. इनमें तेजस्वी यादव , सम्राट चौधरी जैसे नाम शामिल हैं. क्या आप जानते हैं कि Tejashwi Yadav, Samrat Choudhary या Nitish Kumar में कौन सबसे ज्यादा अमीर है. आइए बताते हैं इन तीनों दिग्गजों की नेटवर्थ के बारे में...

नीतीश कुमार के पास क्या-क्या?

नीतीश कुमार की संपत्ति (Nitish Kumar Networth) की बात करें, तो इसका खुलासा बीते साल के अंत में Bihar Govt की वेबसाइट पर किया गया था. इसके मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश के पास कुल 1.64 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति बताई गई थी. इसमें उनके पास 21,052 रुपये नकदी और तमाम बैंक खातों में करीब 60,811.56 रुपये जमा होने की जानकारी शेयर की गई थी. चल संपत्ति करीब 16.97 लाख रुपये, जबकि उनके पास अचल संपत्ति 1.48 करोड़ रुपये की है.

तेजस्वी यादव करोड़पति लिस्ट में शामिल

सबसे पहले बताते हैं पहले फेज में शामिल तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के संपत्ति के बारे में, तो लालू प्रसाद यादव के बेटे Tejashwi Yadav बिहार के अमीर नेताओं में गिने जाते हैं और ये करोड़पति (Crorepati) हैं. चुनावी हलफनामे पर गौर करें, तो Tejashwi Yadav Networth करीब 8.1 करोड़ रुपये है. इसमें 6.12 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 1.88 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. तेजस्वी के ऊपर कुल कर्ज 1.35 करोड़ रुपये का है, जबकि उनके पास 200 ग्राम गोल्ड ज्लेवरी और पिस्टल भी है.

Advertisement

तीनों में सबसे अमीर हैं सम्राट चौधरी

नेटवर्थ के मामले में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मुकाबले सम्राट चौधरी सबसे अमीर हैं. बिहार की तारापुर सीट से नॉमिनेशन करते समय उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा चुनाव आयोग के सामने किया था. इसमें जमीन-जायदाद के अलावा सोना, निवेश, वाहन और बैंकों जमा राशि के बारे में बताया गया था.

चुनावी हलफनामे के मुताबिक, हलफनामे के अनुसार सम्राट चौधरी सम्राट चौधरी और उनके परिवार के पास कुल नकद राशि 1,71,550 रुपये थी, इसके अलावा अलग-अलग बैंकों में करीब 27 लाख रुपये जमा हैं. सम्राट चौधरी के पास 20 लाख का सोना, जबकि पत्नी के पास भी 20 लाख रुपये का गोल्ड है. इसके अलावा उन्होंन बॉन्ड, शेयर और म्यूचुअल फंड में करीब 32 लाख रुपये लगाए हैं. एलआईसी में 8 लाख रुपये, PPF में 9 लाख रुपये और एसबीआई लाइफ में 1.50 लाख रुपये का निवेश है. वहीं करीब 9.30 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को मिलाकर Samrat Choudhary Networth लगभग 11 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

---- समाप्त ----