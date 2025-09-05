GST सुधारों का शेयर बाजार पर क्यों नहीं दिख रहा असर? वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब

GST 2.0 का ऐलान किया गया है, जिसके तहत व्‍यापक टैक्‍स कटौती होगी. कंज्‍यूमर से जुड़े प्रोडक्‍ट्स पर भारी टैक्‍स छूट 22 सितंबर से मिलेगी, जिससे देश में खरीदारी बढ़ेगी और इकोनॉमी को बूस्‍ट मिलेगा. इस बड़े पॉजिटव संकेत के बाद भी भारतीय शेयर बाजार में उतना उत्‍साह नहीं दिखाई दे रहा है, जितनी उम्‍मीद की जा रही थी.

हर निवेशक के मन में इसे लेकर सवाल है कि इतने बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर के बावजूद भारतीय शेयर बाजार सुस्‍त पड़ा क्‍यों है? इस सवाल का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजतक से एक्‍सक्‍लूसिव इंटरव्‍यू में दिया है.

वित्त मंत्री ने शेयर बाजार को लेकर क्‍या कहा?

वित्त मंत्री ने कहा कि शेयर बाजार किसी एक इंडिकेटर पर काम नहीं करता है. बाजार में तेजी या गिरावट के पीछे कई कारण होते हैं. जीएसटी सुधार शेयर बाजार को देखकर नहीं किया गया है. शेयर बाजार से जुड़ी कई खबरों के कारण मार्केट में अप एंड डाउन आता है. मैं ऐसा नहीं सोचती कि किसी सुधार से शेयर बाजार उत्‍साहित हो जाएगा.

उन्‍होंने आगे कहा कि हमने जीएसटी आसान बनाने की कोशिश की है और जितना भी टैक्‍स रेट कम हो सकते थे, उतना किया गया है. आगे भी गुंजाइश बनती है तो जीएसटी रेट में कटौती की जाएगी.

Advertisement

आम जनता तक पहुंचेगा GST का लाभ

वित्त मंत्री ने कहा कि GST बदलाव लाने की वजह मिडिल क्लास को राहत देना है. हम जीएसटी में बदलाव को जनता तक पहुंचाएंगे. कंपनियों और इंडस्‍ट्रीज से भी बात करेंगे कि इस जीएसटी कटौती का पूरा लाभ जनता को ही मिले. अगर कोई कंपनी जीएसटी का लाभ लोगों को नहीं देती है तो उसपर काईवाई की जाएगी.

गिरावट पर बंद हुआ बाजार

Nifty आज करीब 7 अंक चढ़कर 24741 पर बंद हुआ तो सेंसेक्‍स 7 अंक गिरकर 80,710.76 पर क्‍लोज हुआ. निफ्टी बैंक में करीब 39 अंकों की गिरावट रही. बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 14 शेयर चढ़े और 16 शेयरों में गिरावट देखने को मिली. मह‍िंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 2.34 फीसदी चढ़े तो वहीं आईटीसी के शेयर 2 फीसदी गिरे.

गौरतलब है कि पिछले एक साल की तुलना में निफ्टी में 500 अंक या 2 फीसदी की गिरावट आई है. वहीं सेंसेक्‍स में भी 1700 अंक या 2 फीसदी की गिरावट देखी गई है. विदेशी निवेशक पिछले साल सितंबर से ही बिकवाली कर रहे हैं और अभी भी इनकी बिकवाली जारी है. पिछले दो महीने में इन्‍होंने 60 हजार करोड़ के भारतीय शेयर बेच डाले हैं.



(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----