Airfloa IPO Listing: दो दिन में पैसा डबल... इस IPO से हर किसी ने 2.5 लाख रुपये कमाए!

आईपीओ मार्केट में जहां एक के बाद एक कंपनियों के इश्यू लॉन्च हो रहे हैं, तो हर रोज कंपनियां शेयर मार्केट में एंट्री ले रही है. इनमें से कुछ निवेशकों के लिए फायदे की डील साबित हुईं, तो कुछ ने निराश किया. लेकिन गुरुवार को शेयर मार्केट डेब्लू करने वाली एयरफ्लोआ रेल टेक ने पैसे लगाने वालों की मौज करा दी. इस एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग 90% प्रीमियम पर हुई और 140 रुपये के इश्यू प्राइस वाला शेयर 266 रुपये पर लिस्ट हुआ.

धुआंधार लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट

Airfloa Rail Technology की शुरुआत 1998 में हुई थी और ये रेलवे, डिफेंस से लेकर ऐरोस्पेस सेक्टर तक के लिए सेवाएं मुहैया कराता है. कंपनी का आईपीओ बीते 11 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और 15 सितंबर को क्लोज हुआ था. इसे निवेशकों का जबर्दस्त रिस्पांस मिला था. ये इश्यू कुल मिलाकर 301 गुना सब्सक्राइब्ड किया गया था. कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 133-140 रुपये तय किया था और गुरुवार को बीएसई एसएमई पर इसकी लिस्टिंग 266 रुपये पर हुई और निवेशकों को लिस्टिंग के साथ ही 90% का फायदा हुआ.

न केवल धुआंधार लिस्टिंग, बल्कि इस कंपनी के शेयर ने मार्केट डेब्यू करते ही अपर सर्किट हिट करते हुए अपने निवेशकों को दोहरा तोहफा भी दिया और शेयर का भाव उछलकर 279.30 रुपये पर पहुंच गया. इस प्राइस के हिसाब से देखें, तो एयरफ्लोआ के शेयर ने पैसे लगाने वालों की रकम को झटके में दोगुना कर दिया है.

झटके में ढाई लाख रुपये का फायदा

एसएसई कैटेगरी के इस आईपीओ ने शेयर मार्केट में डेब्यू करने के साथ ही मिनटों में अपने निवेशकों को सीधे ढाई लाख रुपये से ज्यादा की कमाई करा दी. जी हां, कंपनी ने आईपीओ के तहत 1000 शेयरों का लॉट साइज तय किया था और रिटेल निवेशक दो लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं. अपर प्राइसबैंड के हिसाब से उन्हें 2,80,000 रुपये का निवेश करना था. इतनी रकम लगाने वाले जिन इन्वेस्टर्स का आईपीओ निकला, उनकी रकम लिस्ट होने के साथ ही बढ़कर 5,32,000 रुपये हो गई और इसके बाद लगे अपर सर्किट के बाद ये उछलकर 5,58,600 रुपये हो गई.

91 करोड़ रुपये था आईपीओ का साइज

एयरप्लोआ आईपीओ के साइज की बात करें, तो ये 91.10 करोड़ रुपये था और कंपनी ने 65.07 लाख शेयरों के लिए बोलियां मांगी थी. इसकी सभी कैटैगरी में जोरदार सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ था. एक ओर जहां क्यूआईबी कोटा 214.65 गुना भरा था, तो वहीं एनआईआई कैटेगरी को 349.88 गुना सब्सक्राइब्ड किया गया था. रिटेल निवेशकों के हिस्से की बात करें, तो ये 330.31 गुना सब्सक्राइब्ड किया गया था. कंपनी ने आईपीओ लॉन्च करने से पहले बताया था कि इससे जुटाई गई रकम का इस्तेमाल उपकरण खरीद और कर्ज चुकाने के साथ ही अन्य जरूरतों में किया जाएगा.

