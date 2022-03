'सर्द तूफान' में SoftBank का उड़ा 25 अरब डॉलर, संकट में Masayoshi Son

जापानी इनवेस्टेमेंट फर्म सॉफ्टबैंक ग्रुप (SoftBank Group) का भारतीय कंपनियों में बड़ा निवेश है. सॉफ्टबैंक ने भारतीय नए जमाने की कंपनियों में 10 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है. सबसे ज्यादा Paytm और पॉलिसीबाजार में निवेश है. पेटीएम में सॉफ्टबैंक की करीब 17.4 फीसदी हिस्सेदारी है और पॉलिसीबाजार में उसकी करीब 12.4 फीसदी हिस्सेदारी है.

SoftBank Group के फाउंडर को झटका

इस बीच SoftBank Group को पिछले कुछ महीनों से भारी नुकसान हो रहा है. सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प के फाउंडर मासायोशी सोन (Masayoshi Son) हैं, जिनकी संपत्ति लगातार घट रही है. कंपनी के स्टॉक में लगातार गिरावट से Masayoshi Son की Net worth घटकर 13.7 अरब डॉलर हो गई है.

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक Masayoshi Son की वेल्थ पिछले एक साल में 25 अरब डॉलर कम हो गई है. चीनी टेक कंपनियों में भी SoftBank Group का निवेश है, और चीनी Tech Sector बुरे दौर से गुजर रहा है. इसके अलावा रूस-यूक्रेन में युद्ध और महंगाई जैसे मुद्दों से SoftBank Group को नुकसान हो रहा है.

60 फीसदी टूट चुका है शेयर

SoftBank Group के स्टॉक बीते एक साल में करीब 60 फीसदी टूट चुका है. ऐसे में कंपनी पर दबाव बढ़ता जा रहा है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं. संकट और गहरा सकता है, इवाई कोस्मो सिक्योरिटी कंपनी के एक सीनियर एनालिस्ट तोमोआकी कावासाकी ने कहा, 'कोई अच्छी खबर नहीं दिख रही है. अगर उनसे कोलेटरल यानी गिरवी बढ़ाने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब होगा कि निवेशक कंपनी के सामने मौजूद फाइनेंस रिस्क को लेकर ज्यादा सतर्क हो जाएंगे.'

खुद 64 साल मासायोशी सोन मानते हैं कि उनके लिए यह मुश्किल दौर है. पिछले महीने उन्होंने कहा था कि सॉफ्टबैंक 'सर्द तूफान के बीचों-बीच खड़ी है (in the middle of a winter storm)'. उन्होंने दिसंबर में समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी की असेट्स की कुल वैल्यू 1.55 लाख करोड़ येन (13 बिलियन डॉलर) घटकर 19.3 लाख करोड़ येन रहने का संकेत दिया था. लेकिन स्थिति और खराब हो गई.

कंपनी का कारोबार

सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन जापान की बड़ी टेलिकॉम और इंटरनेट कंपनियों में से एक है, जो ब्रॉडबैंड, फिक्स्ड लाइन टेलिकॉम, ई-कॉमर्स, वित्त, मीडिया और मार्केटिंग के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है. कंपनी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मसायोशी सोन जापान के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में से एक हैं. समूह मुख्य रूप से टेक्नॉलॉजी, ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों में निवेश करता है.