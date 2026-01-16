scorecardresearch
 
दिग्‍गज स्‍टॉक में तगड़ी उछाल... निवेशक मालामाल, LIC ने भी छापे 2800Cr रुपये

आईटी दिग्‍गज शेयर इंफोसिस में शुक्रवार को शानदार तेजी देखी गई. यह शेयर 5 फीसदी से ज्‍यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है, जिस कारण नारायण मूर्ति फैमिली और एलआईसी की वेल्‍थ में इजाफा हुआ है.

इंफोसिस शेयरों में शानदार तेजी. (Photo: File/ITG)
इंफोसिस शेयरों में शानदार तेजी. (Photo: File/ITG)

सप्‍ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी जा रही है. इस बीच, IT सेक्‍टर की दिग्‍गज कंपनी इंफोसिस के शेयर शुरुआती कारोबार में ही 5 फीसदी चढ़ गए. इस तेजी के कारण निवेशकों की वेल्‍थ में शानदार इजाफा हुआ है. उनकी संपत्ति 26000 करोड़ रुपये बढ़ी है. 
 
Infosys के शेयर बीएसई पर 4.52 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,671.45 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जिस कारण इंफोसिस का बाजार पूंजीकरण (M-Cap) गुरुवार के 6,64,352 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,90,090 करोड़ रुपये हो गया. इसका मतलब है कि निवेशकों की वेल्‍थ 25,738 करोड़ रुपये बढ़ी. इस उछाल के साथ ही ब्रोकरेज ने आईटी सेक्‍टर की इस कंपनी पर अपनी 'Buy' रेटिंग दी है. 

प्रमोटर्स की कितनी बढ़ी वेल्‍थ? 
फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति और को-फाउंडर नंदन नीलेकानी, एसडी शिबुलल और एस गोपालकृष्णन समेत प्रमोटर्स के पास दिसंबर तिमाही के अंत में इंफोसिस में 14.55 फीसदी हिस्सेदारी थी. शुक्रवार के कारोबार में तेजी के बाद इनकी संपत्ति में 3,745 करोड़ रुपये की तेजी आई है. 

LIC की भी बढ़ी दौलत
भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (LIC) के पास इस कंपनी में 11.09 प्रतिशत हिस्सेदारी है. एलआईसी इंफोसिस का लॉन्‍गटर्म शेयरहोल्‍डर्स है. इस तेजी के बाद एलआईसी को 2,854 करोड़ रुपये का सांकेतिक लाभ हुआ है. शुक्रवार के शेयर प्राइस के अनुसार, LIC के पास 76,531 करोड़ रुपये प्राइस के इंफोसिस शेयर थे. 2 लाख रुपये तक के निवेश वाले छोटे खुदरा निवेशकों ने इंफोसिस में अपनी 7.52 प्रतिशत हिस्सेदारी पर 1,935 करोड़ रुपये का सांकेतिक लाभ हासिल किया है. इन 26.71 लाख निवेशकों के पास 51,894 करोड़ रुपये प्राइस के इंफोसिस शेयर थे. 

नारायण मूर्ति और उनकी फैमिली की दौलत कितनी बढ़ी? 
प्रमोटरों में नारायण मूर्ति के पास इंफोसिस में 0.41 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जिसकी वैल्‍यू 2,829 करोड़ रुपये थी यानी कि आज इसमें 106 करोड़ रुपये बढ़े हैं. बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, मूर्ति, उनकी पत्नी सुधा मूर्ति, बेटे रोहन मूर्ति, बेटी अक्षता मूर्ति और उनके पोते एकाग्रह रोहन मूर्ति के पास संयुक्त रूप से इंफोसिस में 4.06 प्रतिशत हिस्सेदारी थी. शुक्रवार की तेजी के बाद संयुक्त हिस्सेदारी की वैल्‍यू 28,018 करोड़ रुपये हो गई, जो पहले 26,972 करोड़ रुपये थी यानी कि इसमें 1,045 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की बढ़ोतरी हुई है. 

गौरतलब है कि इंफोसिस ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने राजस्व वृद्धि अनुमान को 2-3 प्रतिशत से बढ़ाकर 3-3.5 प्रतिशत कर दिया है. एक्‍सपर्ट्स ने बताया कि कुल मार्केट वैल्‍यू 4.8 बिलियन डॉलर बढ़ा है. ICICI सिक्योरिटीज ने कहा कि संपत्ति की बिक्री से मिले 40 BPS के एकमुश्त लाभ को छोड़कर, इंफोसिस ने राजस्व के मामले में मामूली बढ़त दर्ज की है, जबकि मार्जिन में थोड़ी कमी आई है.

ब्रोकरेज फर्म का मानना ​​है कि मजबूत ऑर्डर बुक और वित्तीय सेवाओं, ऊर्जा, संसाधन और उपयोगिता जैसे विभिन्न उद्योगों में AI बेस्‍ड डिमांड में बढ़ोतरी होने के कारण वित्त वर्ष 2027 में इंफोसिस की राजस्व वृद्धि वित्त वर्ष 2026 की तुलना में अधिक रहने की संभावना है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
