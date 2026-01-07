scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Crorepati Stock Crash: क्या फंस गए निवेशक? इस शेयर ने रातोरात बनाया करोड़पति... अब कर रहा कंगाल

Crorepati Stock Crash From High: निवेशकों को रातोरात करोड़पति बनाने वाले शेयर का बुरा हाल है. 3 रुपये से अचानक 3.30 लाख रुपये पर पहुंचने वाले इस मल्टीबैगर स्टॉक का प्राइस अब तक 2 लाख रुपये से ज्यादा कम हो चुका है.

Advertisement
X
रातोरात करोड़पति बनाने के बाद लगातार टूट रहा मल्टीबैगर स्टॉक (Photo: ITG)
रातोरात करोड़पति बनाने के बाद लगातार टूट रहा मल्टीबैगर स्टॉक (Photo: ITG)

शेयर बाजार (Stock Market) में कब कौन सा शेयर कमाल करते हुए निवेशकों को मालामाल कर दे और कब कौन सा स्टॉक बर्बाद कर दे, कहा नहीं जा सकता. लेकिन एक छुटकू शेयर ऐसा भी है, जिसने पहले तो निवेशकों को एक झटके में करोड़पति बना दिया और फिर ऐसा टूटा कि पैसे लगाने वाले कंगाल होते जा रहे है. हम बात कर रहे हैं एल्सिड इन्वेस्टमेंट के शेयर की, जो 3 रुपये से 3.30 लाख रुपये तक पहुंचने के बाद अब 2 लाख रुपये से ज्यादा सस्ता हो गया है और निवेशक खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं.  

एक झटके में निवेशक Crorepati
Elcid Investment Stock के निवेशक समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इस स्टॉक को बेच दें या फिर इसके साथ बने रहें. ऐसा असमंजस हो भी क्यों न इस शेयर की चाल ही ऐसी रही है. पहले निवेशकों को मालामाल करने वाला एल्सिड शेयर अब लगातार उन्हें कंगाल बना रहा है. कभी अचानक रातोरात निवेशकों को हैरान करते हुए ये MRF Stock को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे महंगा स्टॉक (Most Expensive Stock of India) बन गया था और अब इसकी कीमत लगातार टूटती नजर आ रही है. 

इसकी परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो 21 जून 2024 को Elcid Investment Share Price महज 3.53 रुपये था और नवंबर 2024 महीने तक ये 3.30 लाख के पार निकल गया था. ऐसे में निवेशकों को महज इस अवधि में ही सोच से परे 93,61,751% का ताबड़तोड़ रिटर्न मिला था और पैसे लगाने वाले करोड़पति बन गए थे. 

सम्बंधित ख़बरें

Millionaire Leaving India: करोड़पति क्यों जा रहे विदेश?
investment tips
सैलरी को नहीं लगाना है हाथ? फिर नए साल से करें ये काम, धांसू आइडिया!
Copper Can Become Crorepati
गोल्ड-सिल्वर नहीं, तांबा है अगला किंग... एक्सपर्ट बोले- करोड़पति बनाएगी ये धातु
The share of passive AUM in the overall industry has steadily grown from 11% in August 2021 to 16% in August 2025, reflecting growing acceptance of index-linked products.
गजब का ये 21X10X12 फॉर्मूला, Crorepati बनाने में मददगार, ऐसे करता है काम
Crorepati Tips
Crorepati बन जाएगा आपका बच्चा... अभी से अपना लें ये गजब के तरीके, फिर पैसों की No Tension!
Advertisement

ऐसा टूटा कि बिखरता चला गया
सिर्फ 3 रुपये से 3 लाख रुपये के पार निकलकर रिकॉर्ड बनाने वाले इस शेयर में नवंबर 2024 से ही ऐसी गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ कि ये Crorepati Stock संभल न सका. 8 नवंबर को अपना हाई लेवल छूकर अगले कारोबारी दिन यानी 9 दिसंबर 2024 को ही ये फिसलकर 2.15 लाख रुपये पर आ गया था. इसके बाद इस मल्टीबैगर स्टॉक का टूटना जारी रहा और 1 जनवरी 2025 को इसका भाव गिरकर करीब 1.82 लाख रुपये रह गया. वहीं अब नए साल 2026 की बात करें, तो बुधवार 7 जनवरी को Elcid Share मामूली गिरावट के साथ 1,25,600 रुपये पर आ गया.

निवेशक फंसे, क्या करें क्या न करें?
Elcid Share Crash ने इसके 3 लाख के पार पहुंचने के खुमार को झटके में उतार दिया और अब तक जारी गिरावट के चलते इसमें पैसे लगाने वाले निवेशक सोच में पड़े हैं कि क्या करें? इसे होल्ड रखें या फिर सेल कर दें. निवेशकों का डरना लाजिमी भी है, क्योंकि 8 नवंबर के बाद से अब तक उन्हें 70% का निगेटिव रिटर्न मिला है और शेयर का भाव गिरते हुए 2.04 लाख रुपये तक कम हो गया है. 

कभी MRF से था आगे, अब इतना पीछे 
लंबे समय से देश के सबसे महंगे स्टॉक का तमगा अपने नाम रखने वाला एमआरएफ का शेयर भी एल्सिड इन्वेस्टमेंट के आगे फीका पड़ गया था, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है और Elcid Stock एमआरएफ के शेयर से काफी पिछड़ चुका है. बुधवार को कारोबार के दौरान जहां एल्सिड इन्वेस्टमेंट का शेयर 1,25,252 रुपये पर था, तो वहीं MRF Stock ग्रीन जोन में कारोबार करते हुए 1,50,550 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो एल्सिड का शेयर 25,298 रुपये सस्ता चल रहा है. 

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement