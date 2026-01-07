Crorepati Stock Crash: क्या फंस गए निवेशक? इस शेयर ने रातोरात बनाया करोड़पति... अब कर रहा कंगाल

शेयर बाजार (Stock Market) में कब कौन सा शेयर कमाल करते हुए निवेशकों को मालामाल कर दे और कब कौन सा स्टॉक बर्बाद कर दे, कहा नहीं जा सकता. लेकिन एक छुटकू शेयर ऐसा भी है, जिसने पहले तो निवेशकों को एक झटके में करोड़पति बना दिया और फिर ऐसा टूटा कि पैसे लगाने वाले कंगाल होते जा रहे है. हम बात कर रहे हैं एल्सिड इन्वेस्टमेंट के शेयर की, जो 3 रुपये से 3.30 लाख रुपये तक पहुंचने के बाद अब 2 लाख रुपये से ज्यादा सस्ता हो गया है और निवेशक खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं.

एक झटके में निवेशक Crorepati

Elcid Investment Stock के निवेशक समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इस स्टॉक को बेच दें या फिर इसके साथ बने रहें. ऐसा असमंजस हो भी क्यों न इस शेयर की चाल ही ऐसी रही है. पहले निवेशकों को मालामाल करने वाला एल्सिड शेयर अब लगातार उन्हें कंगाल बना रहा है. कभी अचानक रातोरात निवेशकों को हैरान करते हुए ये MRF Stock को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे महंगा स्टॉक (Most Expensive Stock of India) बन गया था और अब इसकी कीमत लगातार टूटती नजर आ रही है.

इसकी परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो 21 जून 2024 को Elcid Investment Share Price महज 3.53 रुपये था और नवंबर 2024 महीने तक ये 3.30 लाख के पार निकल गया था. ऐसे में निवेशकों को महज इस अवधि में ही सोच से परे 93,61,751% का ताबड़तोड़ रिटर्न मिला था और पैसे लगाने वाले करोड़पति बन गए थे.

ऐसा टूटा कि बिखरता चला गया

सिर्फ 3 रुपये से 3 लाख रुपये के पार निकलकर रिकॉर्ड बनाने वाले इस शेयर में नवंबर 2024 से ही ऐसी गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ कि ये Crorepati Stock संभल न सका. 8 नवंबर को अपना हाई लेवल छूकर अगले कारोबारी दिन यानी 9 दिसंबर 2024 को ही ये फिसलकर 2.15 लाख रुपये पर आ गया था. इसके बाद इस मल्टीबैगर स्टॉक का टूटना जारी रहा और 1 जनवरी 2025 को इसका भाव गिरकर करीब 1.82 लाख रुपये रह गया. वहीं अब नए साल 2026 की बात करें, तो बुधवार 7 जनवरी को Elcid Share मामूली गिरावट के साथ 1,25,600 रुपये पर आ गया.

निवेशक फंसे, क्या करें क्या न करें?

Elcid Share Crash ने इसके 3 लाख के पार पहुंचने के खुमार को झटके में उतार दिया और अब तक जारी गिरावट के चलते इसमें पैसे लगाने वाले निवेशक सोच में पड़े हैं कि क्या करें? इसे होल्ड रखें या फिर सेल कर दें. निवेशकों का डरना लाजिमी भी है, क्योंकि 8 नवंबर के बाद से अब तक उन्हें 70% का निगेटिव रिटर्न मिला है और शेयर का भाव गिरते हुए 2.04 लाख रुपये तक कम हो गया है.

कभी MRF से था आगे, अब इतना पीछे

लंबे समय से देश के सबसे महंगे स्टॉक का तमगा अपने नाम रखने वाला एमआरएफ का शेयर भी एल्सिड इन्वेस्टमेंट के आगे फीका पड़ गया था, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है और Elcid Stock एमआरएफ के शेयर से काफी पिछड़ चुका है. बुधवार को कारोबार के दौरान जहां एल्सिड इन्वेस्टमेंट का शेयर 1,25,252 रुपये पर था, तो वहीं MRF Stock ग्रीन जोन में कारोबार करते हुए 1,50,550 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो एल्सिड का शेयर 25,298 रुपये सस्ता चल रहा है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

