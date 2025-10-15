scorecardresearch
 

Good News: महंगाई से ट्रेड डील तक... मोदी सरकार के लिए दो दिन में आईं एक के बाद एक 4 गुड न्यूज

Good News For Modi Govt: बीते दो दिन में ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चार राहत भरी खबरें आ गईं. महंगाई दर में जहां गिरावट आई है, तो वहीं विदेशों से भारत अर्थव्यवस्था की जमकर तारीफ की गई है.

देश ही विदेश से भी भारत के लिए आ रहीं अच्छी खबरें (File Photo: ITG)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए दो दिन में ही चार गुड न्यूज आई हैं. एक ओर जहां खुदरा से लेकर थोक महंगाई दर में तगड़ी गिरावट आई है, जिससे आम देशवासियों को राहत मिली है. तो वहीं दूसरी ओर तमाम मुद्दों पर अटकी अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील (India-US Trade Deal) के आगे बढ़ने के संकेत मिले हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में और कैसे ये भारत के लिए राहत भरी खबरें हैं? 

पहली गुड न्यूज: खुदरा महंगाई घटी
पहली गुड न्यूज बीते कारोबारी दिन महंगाई से जुड़ी आई. सरकार ने सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर के आंकड़े पेश किए, जो राहत भरे रहे. आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है, क्योंकि CPI गिरकर 1.54 फीसदी पर आ गई है. जून-2017 के बाद खुदरा महंगाई दर का ये सबसे निचला स्तर है. मतलब, करीब 99 महीने में सबसे कम महंगाई दर सितंबर महीने में दर्ज की गई है. खाने-पीने की चीजें सस्ती होने से Retail Inflation में ये गिरावट आई है. इससे पहले अगस्त में ये मामूली बढ़ोतरी के साथ 2.07% पर पहुंच गई थी. 

दूसरी गुड न्यूज: थोक महंगाई भी कम हुई
मोदी सरकार के लिए दूसरी गुड न्यूज भी महंगाई के मोर्चे पर आई है. रिटेल महंगाई के बाद मंगलवार को सरकार ने देश में थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी किए हैं. सितंबर महीने में इसमें भी गिरावट आई है और ये घटकर 0.13 फीसदी पर आ गई. इससे पिछले अगस्त में WPI 0.52 फीसदी दर्ज की गई थी. सरकार की ओर आंकड़े जारी करते हुए बताया गया कि खासतौर पर फूड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, नॉन-फूड प्रोडक्ट के दाम गिरने से थोक महंगाई में नरमी आई है. 

तीसरी गुड न्यूज: भारत-US ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट
सोमवार को खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों के साथ भारत और अमेरिका के बीच अटकी ट्रेड डील को लेकर बड़ा अपडेट आया है. इसके तहत इसपर बात बनती नजर आ रही है. बीते दिनों जहां अमेरिकी वार्ताकारों का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचा था, तो अब इसकी हफ्ते भारतीय टीम भी US जाने वाली है. पीटीआई की रिपोर्ट एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बात सही दिशा में आगे बढ़ रही है और इसमें उलझे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए अब अगले दौर के लिए भारतीय टीम इसी हफ्ते अमेरिका का दौरा करने वाली है. 

चौथी गुड न्यूज: IMF ने कहा- 'भारत ग्रोथ इंजन...'
दो दिन के भीतर चौथी गुड न्यूज अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से आई है. आईएएफ की चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार को सराहा है. उन्होंने कहा है IMF-World Bank की सालाना बैठक से पहलेकहा कि पिछले कुछ सालों में वैश्विक विकास के पैटर्न बदले हैं और भारत अब ग्लोबल ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित हो रहा है. इसके साथ ही उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत को लेकर तमाम मुद्दों पर संदेह जाहिर करने वाले सरकार की साहसिक आर्थिक नीतियों से गलत साबित हुए हैं.

