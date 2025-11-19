'भारत-US में ट्रेड डील जल्द...', अब ट्रंप के अधिकारी बोले- दोनों हैं अच्छे दोस्त

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील (India-US Trade Deal) को लेकर लगातार अच्छे अपडेट सामने आ रहे हैं. खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) इसके सही ट्रैक पर होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं अब उनके प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने भी कहा है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही समझौते पर बातचीत को अंतिम रूप मिलने वाला है और ट्रेड डील पर जल्द फाइनल मुहर लग सकती है.

केविन बोले- हमारे बीच कई मुलाकातें हुईं

Donald Trump प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के डायरेक्टर केविन हैसेट एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बड़ी बात कही है. उन्होंने मार्च 2025 से चल रही India-US Trade Deal बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि दोनों पक्ष समझौते को अंतिम रूप देने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं. हैसेट ने कहा कि, 'हमने राजदूत से बात की है, आप जानते हैं, हमारे बीच मुलाकातें हुई हैं. भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चर्चा में रहा व्यापार समझौता जल्द ही अंतिम रूप ले सकता है.'

'जल्द सुलझा लेंगे उलझे मुद्दे'

अमेरिकी अधिकारी केविन हैसेट ने भारत-US के बीच ट्रेड डील पर हो रही बातचीत में मौजूद जटिलताओं को भी स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि भारत रूस के साथ जो करता है और हमारे साथ जो करता है, उसके बीच का संबंध बहुत जटिल है, लेकिन हम अभी भी पूरी तरह से आशान्वित हैं. भारत-अमेरिका संबंधों में कई अलग-अलग पहलू हैं, लेकिन वे अच्छे दोस्त हैं और हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इसे सुलझा लेंगे.

6 दौर की हो चुकी बातचीत

गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते (India-US Trade Deal) पर बातचीत कई महीनों से चल रही है. दोनों देशों के बीच इसे लेकर छह दौर की बातचीत हो चुकी है. इस डील का प्रमुख उद्देश्य टैरिफ (Tariff), बाजार पहुंच और व्यापार असंतुलन जैसे मुद्दों का समाधान करना है. भारत और अमेरिका ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को अभी के 191 अरब डॉलर से दोगुना करते हुए 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट तय किया है.

पीयूष गोयल बोले- बराबरी की होगी Deal

जहां एक ओर अमेरिका की ओर से लगातार भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव संकेत और बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया था. हालांकि, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने मंगलवार को एक बड़ा बयान देते हुए साफ किया है कि भारत बराबरी का समझौता करेगा. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित व्यापार समझौते में भारत किसानों और मछुआरों के हितों की भी रक्षा करेगा. उन्होंने कहा कि जब यह समझौता निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित हो जाएगा, तो आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी.

