India-US Trade Deal: भारत-US ट्रेड डील पर ट्रंप का बयान... एशियाई बाजार भी झूमे, शेयर मार्केट में तेजी के डबल सिग्नल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने India-US Trade Deal को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताते हुए दोनों देशों में ट्रेड डील के आगे बढ़ने को लेकर पॉजिटिव संकेत दिए हैं. वहीं पीएम मोदी की ओर से भी ट्रंप की पोस्ट पर भारत-अमेरिका को घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार बताया गया है. इन खबरों का असर बुधवार को भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है. वहीं दूसरी ओर ग्लोबल मार्केट से भी बाजार के लिए अच्छे सिग्नल आ रहे हैं.

बाजार में तेजी के डबल सिग्नल

शेयर मार्केट में बुधवार को तेजी के डबल संकेत मिल रहे हैं. एक ओर जहां गिफ्ट निफ्टी के साथ ही ज्यादातर एशियाई शेयर बाजारों में जोरदार तेजी के साथ देखने को मिल रही है. इसके साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर अटकी भारत-अमेरिका ट्रेड डील के पूरी होने को लेकर फिर से पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे लेकर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत चल रही है. मुझे पूरा यकीन है कि दोनों महान देशों के लिए इस वार्ता का सफल निष्कर्ष निकलेगा.

इसके साथ ही ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर शेयर की गई अपनी इस पोस्ट में आगे लिखा कि मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से आने वाले हफ्तों में बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति की पोस्ट को लेकर पीएम मोदी ने भी बड़ी बात कही है और भारत-अमेरिका को अच्छा दोस्त बताया है. उन्होंने कहा है कि समृद्ध भविष्य के लिए दोनों साथ काम करेंगे और इंडिया-यूएस डील पर जल्द बात पूरी होने की उम्मीद है.

जापान से हांगकांग तक हरियाली

बाजार के लिए विदेशों से मिल रहे अच्छे संकेतों की बात करें, तो गिफ्ट निफ्टी से लेकर जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया समेत तमाम एशियाई बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है. एक ओर गिफ्ट निफ्टी जहां 107.50 अंक उछलकर 25,027.50 पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं जापान का निक्केई 174 अंकों की तेजी लेकर 43,633 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है. हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स की बात करें, तो यहां भी 198.86 अकों की तेजी आई है और ये इंडेक्स 26,115.50 पर कारोबार कर रहा है. इसके साथ ही साथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 46.13 अकं की बढ़त लिए हुए है.

कल खूब उछले थे सेंसेक्स-निफ्टी

बीते कारोबारी दिन मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में तेज उछाल देखने को मिला था और दिनभर के कारोबार के बाद सेंसेक्स-निफ्टी ग्रीन जोन में बंद हुए थे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स कारोबार के अंत में 314.02 अंक की तेजी लेकर 81,101.32 पर क्लोज हुआ था. तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 इंडेक्स भी 95.45 अंक की उछाल के साथ 24,868.60 पर बंद हुआ था.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

