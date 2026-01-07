scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

रुकने वाली नहीं भारत की अर्थव्यवस्‍था, वित्त वर्ष 2026 में 7.4% से बढ़ने का अनुमान

भारत की अर्थव्‍यवस्‍था में शानदार तेजी का अनुमान आया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत की अर्थव्‍यवस्‍था वित्त वर्ष 2026 में 7.4 फीसदी की तेजी से बढ़ेगी.

Advertisement
X
भारत की अर्थव्‍यवस्‍था में शानदार तेजी का अनुमान. (Photo: ITG)
भारत की अर्थव्‍यवस्‍था में शानदार तेजी का अनुमान. (Photo: ITG)

भारत की अर्थव्‍यवस्‍था तेजी से भाग रही है . 7 जनवरी को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था पिछले वित्त वर्ष के 6.5% की तुलना में 7.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है. यह उछाल वैश्विक दबाव और अमेरिकी निर्यात में रुकावट के बीच है. अर्थव्‍यवस्‍था में यह उछाल भारत के मजबूत निवेश और निवेशकों के भरोसे को दिखाता है. साथ ही देश के नीतिगत बदलाव, कंजम्‍पशन और घरेलू इंफ्रा के मजबूती को भी दिखाता है. 

अर्थव्‍यस्‍था में इस तेजी को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने सपोर्ट किया है, जिसने इस वित्त वर्ष में शानदार प्रदर्शन किया है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के पहले एडवांस अनुमानों के अनुसार, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7 प्रतिशत की ग्रोथ रेट हासिल होने का अनुमान है. 

इन सेक्‍टर्स में सामान्‍य ग्रोथ का अनुमान 

सम्बंधित ख़बरें

india becomes 4th largest economy
दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत... जापान को छोड़ा पीछे
RBI Governor Sanjay Malhotra said we approach the new year with hope and vigour to further accelerate growth in the economy.
रेपो रेट में कटौती ही नहीं, RBI ने कर दिया ये भी बड़ा ऐलान... नहीं रुकेगा भारत!
India-US LPG Deal
50% से घटाकर ट्रंप कितना करेंगे भारत पर टैरिफ? आ गया बड़ा अपडेट
PM Narendra Modi and President Trump
ट्रंप टैरिफ की निकल गई हवा, मोदी सरकार का प्लान-B कर गया काम! जानिए कैसे
At the closing bell, the Sensex rose 84.11 points, or 0.10 per cent, to settle at 84,562.78, extending its winning run to five straight sessions with cumulative gains of 1,346 points.
GDP डेटा से जोश में सेंसेक्स-निफ्टी, तोड़ा रिकॉर्ड, ये 10 शेयर बने रॉकेट

MoSPI ने कहा कि सर्विस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ FY 2025-26 में अनुमानित रियल GVA (ग्रॉस वैल्‍यू असेट) ग्रोथ रेट 7.3 प्रतिशत का एक प्रमुख कारण रही है. हालांकि, एग्रीकल्‍चर और संबंधित क्षेत्र और 'बिजली, गैस, पानी की सप्लाई और अन्य यूटिलिटी सेवाओं के क्षेत्रों में 31 मार्च को खत्म होने वाले मौजूदा वित्त वर्ष में सामान्य ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है.

नॉमिनल जीडीपी 8 फीसदी से ग्रो करेगी

मंत्रालय ने आगे कहा कि नॉमिनल GDP या मौजूदा कीमतों पर GDP में 2025-26 के दौरान 8 प्रतिशत की ग्रोथ होने का अनुमान है. एडवांस अनुमानों के डेटा का इस्तेमाल केंद्रीय बजट तैयार करने में किया जाता है, जिसे 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है. 

Advertisement

निवेश से मजबूत हुई ग्रोथ 
आर्थिक उछाल का एक प्रमुख कारण निवेश गतिविधि थी.सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) वित्त वर्ष 2026 में 7.8% बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 7.1% से अधिक है. यह व्यवसायों द्वारा बुनियादी ढांचे, मशीनरी और दीर्घकालिक परियोजनाओं पर अधिक खर्च को दर्शाता है.

पॉलिसी चेंज से बढ़ी मांग 
विकास को गति देने में सरकारी उपायों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है . आयकर में राहत और जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के फैसले ने  उपभोक्ता मांग को बढ़ाने में मदद की, भले ही वैश्विक परिस्थितियां अनिश्चित बनी रहीं. वैश्विक व्यापार तनाव और टैरिफ संबंधी चुनौतियों के कारण निर्यात की संभावनाएं भले ही प्रभावित हुईं, लेकिन मजबूत घरेलू मांग ने इस प्रभाव को कम करने और विकास को पटरी पर लाने में मदद की है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement