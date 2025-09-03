scorecardresearch
 

GST Meet Results: जीएसटी की बैठक में बड़ा फैसला, 5% और 18%... अब होंगे सिर्फ दो टैक्स स्लैब

GST काउंसिल की 56वीं बैठक में 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी गई.

Advertisement
X
जीएसटी बैठक में दो टैक्स स्लैब को मिली मंजूरी
जीएसटी बैठक में दो टैक्स स्लैब को मिली मंजूरी

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी. इस बीच वित्त मंत्री ने साफ किया कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब होंगे, जो 5% और 18% होंगे. मतलब अब 12 और 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है और इनमें शामिल ज्यादातर चीजें सिर्फ मंजूर किए गए दो टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएंगी. इसके चलते कई सामान सस्ते हो जाएंंगे. 

वित्त मंत्री ने दी फैसलों की जानकारी

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने बिजनेस टुडे से खास बातचीत के दौरान बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए 5-18 फीसदी के जीएसटी स्लैब को मंजूरी मिलने की जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि काउंसिल की बैठक में लिए गए सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते 15 अगस्त को जीएसटी रिफॉर्म को लेकर की गई थी, जिसके बाद ये पहली काउंसिल बैठक थी, जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं.  
 

सम्बंधित ख़बरें

New GST Slab
GST का नया स्लैब... कौन सी चीजें होंगी सस्‍ती? 
GST Council Meeting
कपड़े-जूते से कार-बाइक तक... अभी किसपर कितना GST? ये चीजें होने वाली हैं सस्‍ती 
GST Council Meet
पनीर, चॉकलेट, नमकीन से कार-बाइक तक... GST लागू होने के बाद पहली बार सस्‍ती होंगी ये चीजें! 
GST Council Meeting
GST बैठक के बीच विपक्षी राज्यों की मांग, रेवेन्यू में नुकसान की भरपाई का हो इंतजाम 
Important meeting of the GST Council: Will your goods become cheaper?
GST काउंसिल की दो दिन की बैठक, इन चीजों पर पड़ सकता है असर 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement