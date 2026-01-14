scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Gold-Silver के दामों में जबरदस्त उछाल, चांदी 14 हजार रुपये से ज्यादा महंगी... चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Price Today: सोना-चांदी के दामों में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. बुधवार, 14 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव 1 लाख 42 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच गया है. वहीं, आज चांदी की कीमत में भी भारी उछाल आया है. आइए जानते हैं क्या है आज गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट रेट?

Advertisement
X
आज सोना-चांदी के भाव बढ़े हैं. (Photo: AP)
आज सोना-चांदी के भाव बढ़े हैं. (Photo: AP)

बुधवार, 14 जनवरी 2026 को सोना-चांदी के दामों में भारी उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार मंगलवार, 13 जनवरी 2026  को 22 कैरेट सोने का भाव ₹128500 प्रति 10 ग्राम था, जो आज बुधवार सुबह ₹130211 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत में 14 हजार रुपये से अधिक का उछाल आया है.

Gold-Silver Price Today 14 January 2026: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता मंगलवार शाम का रेट बुधवार
सुबह का रेट		 कितना सस्ता या महंगा?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 140284 142152 ₹1,868 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 139722 141583 ₹1,861 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 128500 130211 ₹1,711 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 105213 106614 ₹1,401 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 82066 83159 ₹1,093 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999 263032 277175 ₹14,143 महंगी

मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹140482 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹140284 प्रति 10 ग्राम

सम्बंधित ख़बरें

Gold Silver Cheaper
2026 में भी गोल्‍ड-सिल्‍वर कर रहे कमाल... अब आगे क्‍या? 1 साल में चांदी 200% चढ़ी
आसमान छू रहे चांदी के दाम, कीमतों में आज फिर भारी उछाल, यहां चेक करें रेट
Senco Gold posted revenue growth of 51 per cent year-on-year (YoY) in Q3 FY26.
सोने की कीमत 1 लाख 40 हजार के पार, चांदी के रेट में भी करीब 15 हजार का उछाल
Gold-Silver Price
अब कितना है 24, 22 और 20 कैरेट सोने का भाव? चांदी हाई से सस्ती... जानें नए रेट्स
Gold-Silver Price
Gold-Silver के दामों में फिर आया उछाल, चांदी 4 हजार रुपये से ज्यादा महंगी... जानें आज का लेटेस्ट रेट

मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹262742 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹263032 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement