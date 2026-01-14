Gold-Silver के दामों में जबरदस्त उछाल, चांदी 14 हजार रुपये से ज्यादा महंगी... चेक करें लेटेस्ट रेट

बुधवार, 14 जनवरी 2026 को सोना-चांदी के दामों में भारी उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोने का भाव ₹128500 प्रति 10 ग्राम था, जो आज बुधवार सुबह ₹130211 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत में 14 हजार रुपये से अधिक का उछाल आया है.
Gold-Silver Price Today 14 January 2026: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|मंगलवार शाम का रेट
|बुधवार
सुबह का रेट
|कितना सस्ता या महंगा?
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|140284
|142152
|₹1,868 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|139722
|141583
|₹1,861 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|128500
|130211
|₹1,711 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|105213
|106614
|₹1,401 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|82066
|83159
|₹1,093 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|263032
|277175
|₹14,143 महंगी
मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹140482 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹140284 प्रति 10 ग्राम
मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹262742 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹263032 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.