scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Gold-Silver Record High: अचानक ये हुआ क्‍या? आज चांदी की कीमत 9000 रुपये चढ़ी, गोल्‍ड भी इतना महंगा

आज एक बार फिर सोने और चांदी की कीमत ने रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया है. चांदी की कीमत आज शुरुआती कारोबार में 9000 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है.

Advertisement
X
सोना ओर चांदी के भाव. (Photo: Reuters)
सोना ओर चांदी के भाव. (Photo: Reuters)

जैसे-जैसे साल 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है, वैसे ही कीमती धातुओं के भाव आसमान छू रहे हैं. आज सोने और चांदी के भाव में गजब की उछाल देखने को मिली है. चांदी की कीमत सिर्फ आज 9000 रुपये प्रति किलो चढ़ गई है और इसने एक बार फिर से अपना ऑल टाइम हाई लगाया है. इसी तरह सोने की कीमत में भी तेजी देखी जा रही है. 

 मल्‍टी कमोडिटी मार्केट (MCX) पर सोने का भाव आज 8957 रुपये चढ़कर 2,32,741 रुपये प्रति किलो हो गया. यह इसका ऑल टाइम हाई लेवल है. वहीं सोने की कीमत 1119 रुपये चढ़कर रिकॉर्ड लेवल 1,39,216 रुपये प्रति ग्राम पर  है. गौरतलब है कि सोने-चांदी के भाव में ये तेजी कई दिनों से जारी है और आए दिन ये कीमती धातुएं अपना ऑल टाइम हाई लेवल को पार कर रही हैं. 

आज क्‍यों आई इतनी तेजी? 
सोने और चांदी के भाव में इस तेजी के पीछे कई कारण सामने आए हैं, लेकिन आज की तेजी का मुख्‍य कारण ग्‍लोबल इम्‍पैक्‍ट है.  दरअसल, इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड रैली दिखाई है. सोना ने अपना रिकॉर्ड स्‍तर छुआ है और चांदी ने भी हाल ही में अपना हाई लेवल टच किया है. इंटरनेशनल स्‍तर पर गोल्‍ड का स्‍पॉट प्राइस लगभग $4,500 प्रति Troy ounce के आसपास है, जबकि सिल्‍वर का स्‍पॉट प्राइस करीब $74–$75 प्रति Troy ounce है. 

सम्बंधित ख़बरें

सोना या चांदी... 2026 में कौन कराएगा बंपर कमाई? जानिए क्‍या कह रहे एक्‍सपर्ट
Gold-Silver Price
क्रिसमस से पहले चांदी की बढ़ी चमक, सोना भी हुआ महंगा, देखें ताजा रेट
Online Shopping
लाखों के iPhone और इतने Kg चांदी, इस ऐप पर हुई जमकर शॉपिंग
Gold Silver Price Crash
ये तीन कारण... सोना फिर तोड़ने लगा रिकॉर्ड, अमेरिका से है सीधा कनेक्शन
सोना ₹1.36 लाख पार, चांदी ₹2.09 लाख के ऊपर
Advertisement

डॉलर कमजोर और फेड रेट कटौती 
डॉलर में कमजोरी देखी जा रही है और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्‍याज दर में कटौती की उम्‍मीदें बढ़ती जा रही है, जिस कारण सोने और चांदी के लिए मांग बढ़ रही है. डॉलर के कमजोर होने और फेड रेट कट की उम्‍मीद बढ़ने से निवेशक सेफ असेट में निवेश करने का दांव लगाते हैं. 

इंडस्‍ट्रियल डिमांड 
सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का एक और बड़ा कारण इंडस्ट्रिय डिमांड है. इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्‍टर्स में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण निवेशक चांदी पर दांव लगा रहे हैं. ऐसे में चांदी की कीमत तेजी से बढ़ रही है.

ग्‍लोबल टेंशन 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक तनाव जैसे तेल बाजार, राजनीतिक संघर्ष के कारण निवेशक जोखिम से बचने के लिए सोना-चांदी ज्‍यादा मात्रा में खरीद रहे हैं. सोने और चांदी में ज्‍यादा एक्‍सपोजर होने से इन कीमती धातुओं के भाव बढ़ रहे हैं. 

(नोट- किसी भी कीमती धातु में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement