जैसे-जैसे साल 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है, वैसे ही कीमती धातुओं के भाव आसमान छू रहे हैं. आज सोने और चांदी के भाव में गजब की उछाल देखने को मिली है. चांदी की कीमत सिर्फ आज 9000 रुपये प्रति किलो चढ़ गई है और इसने एक बार फिर से अपना ऑल टाइम हाई लगाया है. इसी तरह सोने की कीमत में भी तेजी देखी जा रही है.

मल्‍टी कमोडिटी मार्केट (MCX) पर सोने का भाव आज 8957 रुपये चढ़कर 2,32,741 रुपये प्रति किलो हो गया. यह इसका ऑल टाइम हाई लेवल है. वहीं सोने की कीमत 1119 रुपये चढ़कर रिकॉर्ड लेवल 1,39,216 रुपये प्रति ग्राम पर है. गौरतलब है कि सोने-चांदी के भाव में ये तेजी कई दिनों से जारी है और आए दिन ये कीमती धातुएं अपना ऑल टाइम हाई लेवल को पार कर रही हैं.

आज क्‍यों आई इतनी तेजी?

सोने और चांदी के भाव में इस तेजी के पीछे कई कारण सामने आए हैं, लेकिन आज की तेजी का मुख्‍य कारण ग्‍लोबल इम्‍पैक्‍ट है. दरअसल, इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड रैली दिखाई है. सोना ने अपना रिकॉर्ड स्‍तर छुआ है और चांदी ने भी हाल ही में अपना हाई लेवल टच किया है. इंटरनेशनल स्‍तर पर गोल्‍ड का स्‍पॉट प्राइस लगभग $4,500 प्रति Troy ounce के आसपास है, जबकि सिल्‍वर का स्‍पॉट प्राइस करीब $74–$75 प्रति Troy ounce है.

डॉलर कमजोर और फेड रेट कटौती

डॉलर में कमजोरी देखी जा रही है और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्‍याज दर में कटौती की उम्‍मीदें बढ़ती जा रही है, जिस कारण सोने और चांदी के लिए मांग बढ़ रही है. डॉलर के कमजोर होने और फेड रेट कट की उम्‍मीद बढ़ने से निवेशक सेफ असेट में निवेश करने का दांव लगाते हैं.

इंडस्‍ट्रियल डिमांड

सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का एक और बड़ा कारण इंडस्ट्रिय डिमांड है. इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्‍टर्स में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण निवेशक चांदी पर दांव लगा रहे हैं. ऐसे में चांदी की कीमत तेजी से बढ़ रही है.

ग्‍लोबल टेंशन

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक तनाव जैसे तेल बाजार, राजनीतिक संघर्ष के कारण निवेशक जोखिम से बचने के लिए सोना-चांदी ज्‍यादा मात्रा में खरीद रहे हैं. सोने और चांदी में ज्‍यादा एक्‍सपोजर होने से इन कीमती धातुओं के भाव बढ़ रहे हैं.

(नोट- किसी भी कीमती धातु में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

