खरीदना है सोना-चांदी, यही सही मौका... एक्‍सपर्टस ने कहा- बढ़ने वाला है भाव

पिछले महीने से अभी तक सोने-चांदी की कीमतें अपने रिकॉर्ड हाई से काफी कम पर हैं. इस बीच, शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, जिसे लेकर एक्‍सपर्ट्स तेजी का अनुमान लगा रहे हैं.

सोना-चांदी खरीदने का यही सही मौका. (Photo: ITG)
सोने-चांदी की कीमतों में पिछले एक महीने के दौरान खूब उतार-चढ़ाव देखा गया है. कल सोने की कीमत में करीब 1000 रुपये की गिरावट देखी गई थी और चांदी के दाम में 1600 रुपये से ज्‍यादा की कमी आई थी. वहीं आज इनके दाम में लगभग इतनी ही तेजी आई है. 

5 दिसंबर वायदा के लिए MCX पर गोल्‍ड प्राइस 1,23,392 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,56,606 रुपये प्रति किलो है. सोने के दाम में आज 800 रुपये और चांदी की कीमत में आज करीब 2000 रुपये की तेजी आई है. इस बीच, एक्‍सपर्टस का कहना है कि यही समय सोना-चांदी खरीदने का अच्‍छा है.

रिकॉर्ड हाई से अभी इतना सस्‍ता है सोना-चांदी
एमसीएक्‍स के मुताबिक, अभी सोना-चांदी अपने रिकॉर्ड स्‍तर से काफी सस्‍ता है. अक्‍टूबर में 10 ग्राम सोने के भाव 1,32,294 रुपये पर पहुंच गए थे. हालांकि आज इसके दाम 1.23 लाख रुपये पर है. यानी अभी भी यह 9000 रुपये सस्‍ता है. इसी तरह, चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड हाई 1.70 लाख रुपये से करीब 14000 रुपये सस्‍ती है. 

अभी क्‍यों महंगा होगा सोना? 
सोना महंगा होने का सबसे बड़ा कारण देश में शादी का सीजन शुरू हो चुका है, जिस कारण सोने की डिमांड बढ़ रही है. एक्‍सपर्ट्स का मानना है कि साल के आखिरी दिनों से लेकर 2026 की शुरुआत तक सोने की कीमतें और भी ऊंचाई पर पहुंच सकती हैं. 

लक्ष्मी डायमंड्स के चेयरमैन और एमडी चेतन मेहता का कहना है कि दीवाली के समय ज्वैलर्स ने अच्छी सेल दर्ज की. लेकिन उसके बाद 10 से 15 दिनों तक तगड़ी गिरावट आई थी. मेहता के अनुसार दिवाली पर अपना पुराना सोना बदलकर नई ज्‍वेलरी ली. लेकिन अब शादी का सीजन शुरू होने से बाजारों में एक बार फिर भीड़ दिखने लगी है.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में कटौती की उम्‍मीदें कम कर दी हैं और अनुमान है कि ब्‍याज दर स्थिर रह सकता है. ऐसे में गोल्‍ड और सिल्‍वर के रेट में अस्थिरता आने की आशंका भी कम हो सकती हैं. तीसरा सबसे बड़ा कारण प्रॉफिट बुकिंग को लेकर है. Motilal Oswal Financial Services के मानव मोदी का कहना है कि इस साल सोने की कीमत में पहले ही 60-70% की रैली आई है, जिसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है. लेकिन अब काफी समय से सोने-चांदी के भाव स्थिर दिख रहे हैं.

ईटीएफ में निवेश सही फैसला
कुछ एक्‍सपर्ट्स का यह भी कहना है कि फिजिकल सोना-चांदी खरीदने के बजाय लोगों को ETF गोल्‍ड और ईटीए सल्‍वर की खरीदारी करनी चाहिए. इसमें थोड़ा-थोड़ा पैसा रखकर निवेश किया जा सकता है. आपको हफ्ते या महीने के हिसाब से गोल्‍ड और सिल्‍वर ETF में निवेश शुरू करना चाह‍िए. 

(नोट- यहां दी गई खरीदारी की सलाह, एक्‍सपर्टस के अपने विचार हैं. किसी भी तरह की खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

