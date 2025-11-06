scorecardresearch
 

Gold-Silver Price Today: सोना सस्ता, चांदी हुई महंगी, चेक करें गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट रेट

Gold and Silver Price Update: 6 नवंबर 2025 को सोने के रेट में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी का भाव बढ़ा है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, आज चांदी की कीमत (999 शुद्धता, प्रति 1 किलो) 1 लाख 47 हजार रुपये से ऊपर पहुंच गई है. आइए जानते हैं गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट क्या है.

चांदी के दाम आज बढ़ गए हैं (Photo: AI-Generated)
चांदी के दाम आज बढ़ गए हैं (Photo: AI-Generated)

6 नवंबर 2025 को सोने के दाम गिर गए हैं. आज सोने की कीमत 1 लाख 20 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच तक पहुंच गई है, लेकिन चांदी के भाव में बढ़ोतरी देखी गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, मंगलवार 4 नवंबर को 22 कैरेट यानी 916 शुद्धता, सोने का रेट ₹110304 था, जो आज सुबह ₹110012 तक पहुंच गया है.

बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित दाम शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

आज चांदी  (999 शुद्धता, प्रति 1 किलो) मंगलवार 4 नवंबर शाम के रेट से  1 हजार 208 रुपये महंगी हुई है.

Gold and Silver Rates Today (Thursday, 6 November 2025) सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता मंगलवार शाम का रेट गुरुवार
सुबह का रेट		 कितना सस्ता या महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 120419 120100 ₹319 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 119937 119619 ₹318 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 110304 110012 ₹292 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 90314 90075 ₹239 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 70445 70259 ₹186 सस्ता
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  146150 147358 ₹1208 महंगी

मंगलवार को महंगा हुआ था सोना
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार 4 नवंबर 2025, मंगलवार को सुबह के मुकाबले शाम को सोना-चांदी महंगा हुआ था. IBJA के मुताबिक, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का भाव मंगलवार को सुबह 119916 रुपये था, जो शाम के समय 120419 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. चांदी का भाव भी 145800 रुपये से बढ़कर 146150 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. बता दें इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

---- समाप्त ----
