चांदी की कीमत ढाई लाख के करीब! आज भी 15 हजार से अधिक बढ़ा रेट, चेक करें Gold-Silver Price

चांदी के दामों में आज फिर भारी उछाल आया है. चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत में 15 हजार से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. सोमवार, 29 दिसंबर को सोने का भाव भी बढ़ा है. आइए जानते हैं क्या है आज गोल्ड-सिल्वर रेट?

चांदी के दाम में फिर बढ़ोतरी हुई (Photo: PTI)
चांदी के दाम में फिर बढ़ोतरी हुई (Photo: PTI)

सोमवार, 29 दिसंबर 2025 को चांदी की कीमत में फिर से जबरदस्त उछाल आया है. आज गोल्ड रेट भी बढ़े हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) का रेट 1 लाख 38 हजार रुपये से अधिक है. शुक्रवार, 26 दिसंबर को 22 कैरेट सोना ₹126368 प्रति 10 ग्राम था, जो आज ₹126555 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

Gold-Silver Price 29 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के दाम में  15 हजार 376 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

  शुद्धता शुक्रवार शाम का रेट सोमवार
सुबह का रेट		 कितना महंगा?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 137956 138161 ₹205 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 137404 137608 ₹204 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 126368 126555 ₹187 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 103467 103621 ₹154 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 80704 80824 ₹120 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  228107 243483 ₹15376 महंगा

शुक्रवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹137914 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹137956 प्रति 10 ग्राम

शुक्रवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹232100 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹228107 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. बता दें IBJA की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

