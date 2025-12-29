चांदी की कीमत ढाई लाख के करीब! आज भी 15 हजार से अधिक बढ़ा रेट, चेक करें Gold-Silver Price

सोमवार, 29 दिसंबर 2025 को चांदी की कीमत में फिर से जबरदस्त उछाल आया है. आज गोल्ड रेट भी बढ़े हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) का रेट 1 लाख 38 हजार रुपये से अधिक है. शुक्रवार, 26 दिसंबर को 22 कैरेट सोना ₹126368 प्रति 10 ग्राम था, जो आज ₹126555 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.
Gold-Silver Price 29 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के दाम में 15 हजार 376 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
|शुद्धता
|शुक्रवार शाम का रेट
|सोमवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा?
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|137956
|138161
|₹205 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|137404
|137608
|₹204 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|126368
|126555
|₹187 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|103467
|103621
|₹154 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|80704
|80824
|₹120 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|228107
|243483
|₹15376 महंगा
शुक्रवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹137914 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹137956 प्रति 10 ग्राम
शुक्रवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹232100 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹228107 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. बता दें IBJA की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.