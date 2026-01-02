scorecardresearch
 
Gold-Silver पर नहीं थम रही महंगाई, आज भी बढ़े सोना-चांदी के दाम, यहां चेक करें रेट

Gold-Silver Price Today: आज, 2 जनवरी 2026 को चांदी के रेट फिर बढ़ गए हैं. चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत में ₹5,600 से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. आज शुक्रवार को सोने के दाम भी बढ़ गए हैं. आइए जानते हैं क्या है आज का गोल्ड‑सिल्वर के रेट?

आज 2 जनवरी 2026 को चांदी के दामों में फिर से उछाल आया है. (Photo: Reuters)
आज 2 जनवरी 2026 को चांदी के दामों में फिर से उछाल आया है. (Photo: Reuters)

शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 को चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, कल गुरुवार 1 जनवरी 2026 की कीमतों के मुकाबले सोना-चांदी के भाव आज बढ़े हैं. भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का रेट 1 लाख 34 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है. कल, गुरुवार शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का दाम ₹1,22,250 था, जो आज शुक्रवार सुबह ₹1,23,124 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमतों में 5 हजार 600 रुपये से ज्यादा का उछाल आया है.

Gold-Silver Price Today 2 January 2026: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता गुरुवार शाम का रेट शुक्रवार
सुबह का रेट		 कितना महंगा हुआ गोल्ड/सिल्वर
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 133461 134415 ₹954 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 132927 133877 ₹950 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 122250 123124 ₹874 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 100096 100811 ₹715 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 78075 78633 ₹558 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  229250 234906 ₹5656 महंगी

IBJA रेट (गुरुवार, 1 जनवरी 2026)

गुरुवार को सोने का भाव(999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹133151 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹133461 प्रति 10 ग्राम

गुरुवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹227900 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹229250 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

