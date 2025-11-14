Gold-Silver Price: बिहार चुनाव रिजल्ट के बीच सोना-चांदी हुआ सस्ता, यहां चेक करें 14 नवंबर का रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में आज (शुक्रवार) 14 नवंबर को सोना-चांदी के दामों में गिरावट आई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 25 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है. बीते दिन कल (गुरुवार 13 नवंबर) की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट ₹115923 था, जो आज गिरकर ₹114892 प्रति 10 ग्राम तक आ गया है.

शुक्रवार को चांदी (999, प्रति 1 किलो) के दाम में 2 हजार 74 रुपये की गिरावट आई है.

शुद्धता गुरुवार शाम का रेट शुक्रवार

सुबह का रेट कितना महंगा हुआ गोल्ड/सिल्वर सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 126554 125428 ₹ 1126 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 126047 124926 ₹ 1121 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 115923 114892 ₹ 1031 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 94916 94071 ₹ 845 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 74034 73375 ₹ 659 सस्ता चांदी (प्रति 1 किलो) 999 162730 160656 ₹ 2074 सस्ती

IBJA रेट (गुरुवार, 13 नवंबर 2025)

गुरुवार को सोने का भाव(999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹126124 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹126554 प्रति 10 ग्राम

गुरुवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹163808 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹162730 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं.

IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

