Gold-Silver Price: आज भी 9000 रुपये चांदी हुई सस्ती, सोना भी टूटा... दो दिन में इतने गिर गए भाव

सोने और चांदी के भाव में आज भी गिरावट देखी जा रही है. चांदी आज भी 9000 रुपये प्रति किलो गिरी है और 2.42 लाख रुपये पर पहुंच गई है. इसी तरह, सोने के दाम में भी गिरावट आई है.

सोना ओर चांदी के भाव में गिरावट. (Photo: Reuters )
सोना ओर चांदी के भाव में गिरावट. (Photo: Reuters )

सोने और चांदी के दाम में आज तगड़ी गिरावट देखने को मिली है. चांदी आज फिर 9000 रुपये टूट चुकी और सोने के दाम में भी तगड़ी गिरावट आई है. बुधवार को चांदी के दाम 9000 रुपये से ज्‍यादा टूट गए थे और सोने के दाम में 1300 रुपये की गिरावट आई थी. 

वहीं गुरुवार को मल्‍टी कमोडिटी मार्केट (MCX) पर 1 किलो चांदी का भाव करीब 9000 रुपये गिरकर 2.41 लाख रुपये पर कारोबार कर रहा था. यह 5 मार्च वायदा बाजार का रेट है. 10 ग्राम सोने के दाम की बात करें तो आज 5 फरवरी वायदा के लिए इसकी कीमत 1000 रुपये गिरकर 1.37 लाख रुपये पर है. 

दो दिनों में इतना हुआ सस्‍ता 
चांदी ने कुछ दिना पहले ही रिकॉर्ड हाई लगाया था और 2.59 लाख रुपये प्रति किलो पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद इसमें तगड़ी गिरावट आई है. पिछले दो दिनों के दौरान इसमें 18000 रुपये की गिरावट आ चुकी है. वहीं सोने की बात करें तो यह 1600 रुपये से लेकर 1800 रुपये टूटा है. 

क्‍यों टूटने लगे सोने-चांदी के दाम? 
पिछले दो दिनों के दौरान सोने और चांदी के भाव में गिरावट आई थी. इसका सबसे बड़ा कारण मुनाफावसूली माना जा रहा है. रिकॉर्ड हाई पर सोने और चांदी के दाम पहुंचने के बाद निवेशक सोने और चांदी को बेच रहे हैं. ऐसे एक्‍सपर्ट्स नए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं. 

सोने और चांदी में गिरावट की दूसरी बड़ी वजह भारत और अमेरिका में ट्रेड डील देरी को भी माना जा रहा है. साथ ही डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारत, चीन और ब्राजील पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने वाले प्रस्‍ताव को भी सपोर्ट किया है. ऐसे में डॉलर इंडेक्‍स में तेजी देखी जा रही है, जिस कारण गोल्‍ड-सिल्‍वर के दाम टूट रहे हैं. 

गोल्‍ड सिल्‍वर ईटीएफ में भी गिरावट
सोने और चांदी के दाम में गिरावट के साथ ही गोल्‍ड और सिल्‍वर ईटीएफ में भी गिरावट देखी जा रही है. सिल्‍वर ईटीएफ 5 से 6 फीसदी टूट चुके हैं और गोल्‍ड ईटीएफ में भी लगभग 1 फीसदी की गिरावट आई है. इधर, ट्रंप के 500 फीसदी टैरिफ धमकी से भारतीय शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट आई है. 

(नोट- किसी भी असेट में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

